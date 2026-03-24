أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أقرت بارتفاع حصيلة المصابين في صفوف قواتها إلى 29 عسكريا حتى مساء الثلاثاء، وذلك جراء العمليات العسكرية المستمرة ضد إيران.

نزيف بشري في صفوف "سنتكوم"

أشارت مصادر للوكالة الإيرانية إلى أن الأرقام الحقيقية لـ "القتلى والجرحى" في صفوف الجيش الأمريكي قد تتجاوز بكثير الإحصائيات الرسمية المُعلنة.

سقوط "أسطورة" الطيران الأمريكي

وفي سياق متصل، نقلت "نشرة الجو والفضاء" الأمريكية عن مسؤولين مطلعين اعترافهم بتعرّض 20 طائرة حربية تابعة للقوات الجوية للولايات المتحدة لأضرار بالغة أو "التدمير الكامل" خلال المواجهات مع إيران، حيث يُعد هذا الاعتراف ضربة قوية لسلاح الجو الأمريكي الذي واجه دفاعات جوية مكثفة.

إصابة طيار "F-35" بنيران أرضية

كشف التقرير عن واقعة محددة جرت في 19 مارس الجاري، حيث أُصيب طيار أمريكي يقود مقاتلة من طراز "F-35" المتقدمة بشظايا ناتجة عن تعرّض طائرته لـ "نيران أرضية" مكثفة أثناء تنفيذ مهمة قتالية في الأجواء الإيرانية. وتؤكد هذه الواقعة قدرة الدفاعات الأرضية على استهداف أحدث المقاتلات الأمريكية "شبحية" الطراز.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.