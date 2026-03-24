بيروت (د ب أ)

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على منطقة ساحل علما عصر اليوم الثلاثاء في قضاء كسروان في غرب وسط لبنان، حيث سمعت انفجارات متتالية في منطقة كسروان، ناجمة عن سقوط صواريخ اعتراضية.

وأصيب عدد من المواطنين بجروح طفيفة جراء تطاير شظايا الغارة الإسرائيلية، حيث سقط أحد الصواريخ في وادي في بلدة فيطرون في قضاء كسروان.

كما سقطت شظايا صواريخ اعتراضية في مرج بلدة بسكنتا في جبل لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

إسرائيل تشن غارة جوية على جنوب لبنان

وشن الطيران المسير الإسرائيلي غارةً على بلدة الشعيتية في جنوب لبنان. وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي مجددا على عبارة بركة المشروع في بلدة أرزي في جنوب لبنان.

شن 3 غارات على جسر القاسمية

كما شنّ 3 غارات على جسر القاسمية في جنوب لبنان ، وشن غارة بين زوطر ومزرعة الحمرا، في جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدات السلطانية وخربة سلم ومجدل سلم في جنوب لبنان. واستهدفت طائرة مسيرةً إسرائيلية دراجة نارية في بلدة طيردبا الجنوبية ما أدى إلى إصابة سائقها، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" .

استهداف عدد من المناطق في جنوب لبنان

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، غارات استهدفت بلدات كفرحمام وكفرتبنيت وقاعقعية الجسر ودبين ومحرونة والبرج الشمالي وخربة سلم ومنطقة المعشوق ومحيط مدينة صور في جنوب لبنان. كما استهدف الطيران المسيّر الإسرائيلي بلدة معركة ومدينة النبطية في جنوب لبنان

ونفّذت طائرة مسيّرة إسرائيلية غارة على شارع في مدينة النبطية في جنوب لبنان. واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة معركة في جنوب لبنان.

كما استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية عند المدخل الشمالي لمدينة النبطية في جنوب لبنان، وكان يستقلها مسعفين من فريق إسعاف النبطية مما أدى إلى استشهادهما، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

المدفعية الإسرائيلية تقصف جنوب لبنان

وكان الطيران الإسرائيلي، قد شنّ ظهر اليوم الثلاثاء، غارات استهدفت بلدات الشبريحة وقانا وجويا في جنوب لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدات الخيام، والطيية، وكفرتبنيت ووادي السلوقي، في جنوب لبنان. ووجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارا لسكان تسع قرى جنوبية.

إنذار عاجل من جيش الاحتلال

ووجّه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنذارا عاجلا بعد ظهر اليوم إلى سكان قرى" بير السناسل - دير كيفا - كفر دونين - الشهابية - السلطانية - دير انطار - القنطرة - الغندورية - برج قلاويه، طالباً منهم إخلاء منازلهم والتوجه إلى شمال نهر الزهراني.

إسرائيل تقصف مخيم للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان

وشنّ الطيران الإسرائيلي قبل ظهر اليوم الثلاثاء غارةً استهدفت منزلاً في مخيم "المية ومية" للاجئين الفلسطينيين شرق صيدا في جنوب لبنان ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص.

كما أغار على بلدة كفرتبنيت الجنوبية. واستهدف الطيران المسيّر الإسرائيلي بلدات جويا وعين إبل وحاروف وجبشيت ومحرون الجنوبية.