إعلان

للضغط على والده.. جنود إسرائيليون يعذبون رضيعًا في غزة (صور- فيديو)

كتب : وكالات

03:33 م 24/03/2026

الطفل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت مصادر إعلامية فلسطينية بتعرض طفل رضيع في قطاع غزة لانتهاكات جسيمة على يد قوات إسرائيلية، في واقعة قالت إنها حدثت خلال احتجاز والده واستجوابه.

وبحسب ما نقلته قناة "فلسطين" عن الصحفي أسامة الكحلوت، فإن جنودًا إسرائيليين قاموا بالاعتداء على طفل يبلغ من العمر نحو 18 شهرًا في وسط القطاع، في محاولة للضغط على والده أثناء التحقيق معه.

وبثت القناة لقطات أظهرت آثار إصابات على الطفل، ويدعى كريم، بعد احتجازه من قبل القوات الإسرائيلية في محيط مخيم المغازي للاجئين.

هنا

ووفق روايات شهود، كان والد الطفل، أسامة أبو ناصر، يمر بظروف نفسية صعبة عقب خسارة مصدر رزقه، قبل أن يتعرض لإطلاق نار أثناء خروجه برفقة طفله لشراء احتياجات من المنطقة القريبة من منزله.

وأشارت الإفادات إلى أن الجنود أجبروا الأب على ترك طفله على الأرض، واقتادوه إلى نقطة تفتيش عسكرية، حيث تم تجريده من ملابسه واستجوابه.

وخلال ذلك، أفادت المصادر بأن الطفل تعرض لانتهاكات جسدية أمام والده، تضمنت حروقًا في ساقه، وجروحًا ناتجة عن أدوات حادة، وهو ما أكدته تقارير طبية أشارت إلى وجود آثار حروق وإصابات عميقة في جسده.

وأُطلق سراح الطفل بعد نحو عشر ساعات من احتجازه، حيث تم تسليمه إلى عائلته عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة المغازي، فيما لا يزال والده محتجزًا لدى السلطات الإسرائيلية.

وطالبت عائلة الطفل منظمات دولية بالتدخل للإفراج عن الأب، وتمكينه من متابعة علاج نجله.

وفي سياق متصل، تتواصل الانتهاكات في قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر الماضي، حيث تشير بيانات وزارة الصحة إلى سقوط مئات الضحايا بين قتيل وجريح خلال الأشهر الأخيرة.

وتشهد غزة منذ أكتوبر 2023 عمليات عسكرية واسعة أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة ودمار واسع في البنية التحتية، وفق تقديرات رسمية فلسطينية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غزة الحرب في غزة جيش الاحتلال إسرائيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رد رسمي.. قطر تكشف موقفها من الوساطة بين واشنطن وطهران
شئون عربية و دولية

رد رسمي.. قطر تكشف موقفها من الوساطة بين واشنطن وطهران
موعد الإعلان عن الحد الآدني للأجور وقيمة الزيادة
أخبار مصر

موعد الإعلان عن الحد الآدني للأجور وقيمة الزيادة
هل هبوط الذهب فرصة للشراء؟ خبراء يوضحون
اقتصاد

هل هبوط الذهب فرصة للشراء؟ خبراء يوضحون
الأم أرسلت ابنها لشراء أمواس ذبحهم.. تفاصيل محضر ومعاينة مسرح جريمة كرموز
أخبار المحافظات

الأم أرسلت ابنها لشراء أمواس ذبحهم.. تفاصيل محضر ومعاينة مسرح جريمة كرموز
وول ستريت جورنال: دول الخليج في طريقها للانضمام إلى الحرب ضد إيران
شئون عربية و دولية

وول ستريت جورنال: دول الخليج في طريقها للانضمام إلى الحرب ضد إيران

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

موعد عيد الأضحى المبارك 2026- اضغط للتفاصيل
حالة الطقس.. الأرصاد: موجة طقس قوية تبدأ خلال ساعات- اضغط للتفاصيل
صور- طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية إلكترونيًّا وعبر "مدرستنا 3"