للضغط على والده.. جنود إسرائيليون يعذبون رضيعًا في غزة (صور- فيديو)

أفادت مصادر إعلامية فلسطينية بتعرض طفل رضيع في قطاع غزة لانتهاكات جسيمة على يد قوات إسرائيلية، في واقعة قالت إنها حدثت خلال احتجاز والده واستجوابه.

وبحسب ما نقلته قناة "فلسطين" عن الصحفي أسامة الكحلوت، فإن جنودًا إسرائيليين قاموا بالاعتداء على طفل يبلغ من العمر نحو 18 شهرًا في وسط القطاع، في محاولة للضغط على والده أثناء التحقيق معه.

وبثت القناة لقطات أظهرت آثار إصابات على الطفل، ويدعى كريم، بعد احتجازه من قبل القوات الإسرائيلية في محيط مخيم المغازي للاجئين.

ووفق روايات شهود، كان والد الطفل، أسامة أبو ناصر، يمر بظروف نفسية صعبة عقب خسارة مصدر رزقه، قبل أن يتعرض لإطلاق نار أثناء خروجه برفقة طفله لشراء احتياجات من المنطقة القريبة من منزله.

وأشارت الإفادات إلى أن الجنود أجبروا الأب على ترك طفله على الأرض، واقتادوه إلى نقطة تفتيش عسكرية، حيث تم تجريده من ملابسه واستجوابه.

وخلال ذلك، أفادت المصادر بأن الطفل تعرض لانتهاكات جسدية أمام والده، تضمنت حروقًا في ساقه، وجروحًا ناتجة عن أدوات حادة، وهو ما أكدته تقارير طبية أشارت إلى وجود آثار حروق وإصابات عميقة في جسده.

😥 الاحتلال يعذب طفل عمره عام واحد للضغط على والده لتقديم اعترافات...



الشاب اسامة ابو نصار اصيب بصدمة نفسية بعد موت الحصان الذي يعمل عليه لتوفير دخل لاسرته، وكان يتلقى جلسات علاج خلال الايام الماضية بعد تغير سلوكه اليومي، وقبل يومين اخذ طفله ليشتري له حاجيات، فوجد نفسه بالخطأ…

وأُطلق سراح الطفل بعد نحو عشر ساعات من احتجازه، حيث تم تسليمه إلى عائلته عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة المغازي، فيما لا يزال والده محتجزًا لدى السلطات الإسرائيلية.

وطالبت عائلة الطفل منظمات دولية بالتدخل للإفراج عن الأب، وتمكينه من متابعة علاج نجله.

"استخدموا أعقاب السجائر وأداة حادة وضعوها في ساقه وعذبوه بها"..

والدة الطفل كريم أبو نصار (18 شهرًا) تروي تفاصيل ماتعرض له طفلها بالتعذيب خلال احتجازه من قبل الاحـ'تلال شرق المغازي وسط قطاع غـ'زة.

وفي سياق متصل، تتواصل الانتهاكات في قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر الماضي، حيث تشير بيانات وزارة الصحة إلى سقوط مئات الضحايا بين قتيل وجريح خلال الأشهر الأخيرة.

وتشهد غزة منذ أكتوبر 2023 عمليات عسكرية واسعة أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة ودمار واسع في البنية التحتية، وفق تقديرات رسمية فلسطينية.