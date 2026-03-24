لبنان يسحب اعتماد السفير الإيراني ويمنحه مهلة للمغادرة

كتب : د ب أ

01:58 م 24/03/2026

محمد رضا شيباني

أعلن لبنان، اليوم الثلاثاء، سحب الاعتماد عن السفير الإيراني المعيّن محمد رضا شيباني ومنحه حتى يوم الأحد المقبل للمغادرة .

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن وزارة الخارجية والمغتربين استدعت القائم بالأعمال الإيراني في لبنان توفيق صمدي خوشخو، حيث قابله الأمين العام السفير عبد الستار عيسى وأبلغه قرارَ الدولة اللبنانية سحبَ الموافقة على اعتماد السفير الإيراني المعيَّن محمد رضا شيباني، وإعلانه شخصاً غير مرغوب فيه، مع مطالبته بمغادرة الأراضي اللبنانية في موعد أقصاه الأحد المقبل.

وفي سياق متصل، استدعت وزارة الخارجية سفيرَ لبنان في إيران أحمد سويدان للتشاور، وذلك على خلفية ما وصفته الدولة اللبنانية بانتهاك طهران لأعراف التعامل الديبلوماسي وأصوله المرعية بين البلدين.

