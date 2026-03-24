أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، مواصلة تنفيذ الحملة القومية لمكافحة مرض السعار والسيطرة على أعداد الكلاب الحرة بطرق رحيمة وعلمية، في إطار جهود الدولة لحماية الصحة العامة والحفاظ على السلامة البيئية.

وأعلنت الهيئة عن تحديث مؤشرات الإنجاز للحملة خلال الفترة من يناير وحتى 24 مارس 2026، حيث تم تحصين 18298 كلبًا حرًا ضد مرض السعار، إلى جانب إجراء عمليات التعقيم لـ 1715 كلبًا، بما يسهم في الحد من التكاثر غير المنظم وتقليل المخاطر المرتبطة بانتشار المرض.

وأكدت الجهات المنفذة استمرار العمل الميداني في مختلف المحافظات ضمن خطة متكاملة تعتمد على الأساليب العلمية والإنسانية في التعامل مع الحيوانات الحرة، مع التركيز على التوعية المجتمعية بأهمية التحصين والتعامل الآمن مع الحيوانات.

ودعت الهيئة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات اشتباه أو طلب الدعم من خلال الخط الساخن 19561.