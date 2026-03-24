إسرائيل ترحب بقرار لبنان طرد السفير الإيراني من بيروت

كتب : محمد جعفر

03:07 م 24/03/2026

إسرائيل

رحب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بقرار وزارة الخارجية اللبنانية بطرد السفير الإيراني واعتباره "شخصاً غير مرغوب فيه".

ودعا ساعر، في تدوينة عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات "عملية وفعّالة" ضد حزب الله، مشيراً إلى أن ممثلي الحزب لا يزالون يشغلون مناصب وزارية في لبنان.

وأعلنت لبنان اليوم الثلاثاء سحب الاعتماد عن السفير الإيراني المعين، محمد رضا شيباني، ومنحه مهلة حتى يوم الأحد المقبل لمغادرة البلاد.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن وزارة الخارجية والمغتربين استدعت القائم بالأعمال الإيراني في لبنان، توفيق صمدي خوشخو، حيث قابله الأمين العام السفير عبد الستار عيسى وأبلغه قرار الدولة اللبنانية بسحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني، وإعلانه شخصاً غير مرغوب فيه، مع مطالبة مغادرته الأراضي اللبنانية في موعد أقصاه الأحد المقبل.

وفي سياق متصل، استدعت وزارة الخارجية اللبنانية سفيرها في إيران، أحمد سويدان، للتشاور، على خلفية ما وصفته الدولة بانتهاك طهران لأعراف التعامل الدبلوماسي والأصول المرعية بين البلدين.

