إعلان

إسرائيل توسع ضرباتها داخل إيران وتستهدف مواقع في أصفهان وطهران

كتب : وكالات

02:44 م 24/03/2026 تعديل في 02:47 م

قصف ايران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شنت إسرائيل موجة جديدة من الضربات الجوية في مناطق متفرقة داخل إيران، في وقت أكد فيه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن العمليات العسكرية مستمرة "بكامل قوتها".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مواقع إنتاج تابعة للنظام الإيراني، من بينها منشآت في أصفهان، التي تضم أحد المراكز المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

وأضاف أن الضربات ركزت على منشآت إنتاج الصواريخ الباليستية ومكونات من القاعدة الصناعية الدفاعية الإيرانية، ضمن سلسلة هجمات متواصلة خلال الفترة الأخيرة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق تنفيذ ضربات على مواقع صواريخ في غرب ووسط إيران، إلى جانب استهداف مواقع مرتبطة بوزارة الاستخبارات في طهران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

