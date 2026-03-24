شنت إسرائيل موجة جديدة من الضربات الجوية في مناطق متفرقة داخل إيران، في وقت أكد فيه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن العمليات العسكرية مستمرة "بكامل قوتها".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مواقع إنتاج تابعة للنظام الإيراني، من بينها منشآت في أصفهان، التي تضم أحد المراكز المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

وأضاف أن الضربات ركزت على منشآت إنتاج الصواريخ الباليستية ومكونات من القاعدة الصناعية الدفاعية الإيرانية، ضمن سلسلة هجمات متواصلة خلال الفترة الأخيرة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق تنفيذ ضربات على مواقع صواريخ في غرب ووسط إيران، إلى جانب استهداف مواقع مرتبطة بوزارة الاستخبارات في طهران.