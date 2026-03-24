كشف ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار في تصريحات لـ"رويترز"، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدو مصمماً على التوصل إلى اتفاق مع إيران يهدف إلى إنهاء الأعمال العدائية المتصاعدة في الشرق الأوسط.

موافقة إيران على المطالب الأمريكية مستبعدة

وقال المسؤولون الذين تحدثوا للصحيفة، إن تقديراتهم تشير إلى أن فرص موافقة طهران على المطالب الأمريكية في أي جولة مفاوضات جديدة تبدو ضعيفة، خاصة بعد انهيار المحادثات السابقة في 28 فبراير، بالتزامن مع اندلاع الحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران، مرجحين أن تتضمن المطالب الأمريكية فرض قيود صارمة على البرنامج النووي الإيراني، إضافة إلى برنامج الصواريخ الباليستية.

ترامب يعلن عن محادثات سلام وإيران تنفي

وكان ترامب قد كتب، الاثنين، عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا محادثات وصفها بأنها "جيدة ومثمرة للغاية"، مشيراً إلى أنها تناولت إمكانية التوصل إلى "حل كامل وشامل للأعمال العدائية في الشرق الأوسط"، في المقابل سارعت إيران إلى نفي إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، عقب منشور ترامب.