كيم جونج أون: كوريا الشمالية لن تتخلى أبدا عن صفتها كدولة نووية

كتب : مصراوي

01:30 ص 24/03/2026 تعديل في 01:31 ص

زعيم كوريا الشمالية

وكالات

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن زعيم البلاد كيم جونج أون وعد في خطاب ألقاه بجلسة الجمعية الشعبية العليا لكوريا الشمالية، أن بلاده لن تتخلى أبدا عن صفتها كدولة نووية.

قال كيم جونج أون: "ستواصل حكومة الجمهورية تعزيز مكانة الدولة النووية بشكل مطرد باعتبارها أمرا لا رجعة فيه على الإطلاق، وستشن هجوما على القوى المعادية لنا من أجل سحق جميع أعمالها الاستفزازية المناهضة لبلادنا".

ووفقا للتقارير الغربية المتوفرة، تمتلك كوريا الشمالية ترسانة نووية متنامية تُقدر بنحو 50 رأسا حربيا، مع مواد انشطارية كافية لإنتاج 40-90 أخرى.

بحسب هذه التقارير، ركزت بيونغ يانغ منذ 2017 على تصغير الرؤوس الحربية وتطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات "ICBM" مثل "هواسونج-17" القادرة على الوصول للولايات المتحدة، معلنة أن وضعها كدولة نووية لا رجعة فيه.

جدير بالذكر أن كوريا الشمالية كانت طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكنها انسحبت منها عام 2003، وفقا لروسيا اليوم.

كوريا الشمالية عيم كوريا الشمالية لنووي يم جونج أون

