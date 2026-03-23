حزب الله العراقي يمدد هدنة استهداف المصالح الأمريكية في العراق

كتب : مصراوي

06:00 ص 23/03/2026

وكالات

توعد المسؤول الأمني في كتائب حزب الله العراقية، أبو مجاهد العسّاف، في بيان، بمواصلة استهداف المصالح الأمريكية في العراق، رافضا نزع السلاح.

أكد البيان، أن الحرب مع العدو الأمريكي لن تنتهي إلا بشروط المقاومة، وفي مقدمتها عدم المساس بالمجاهدين في العراق، متوعدا بمواصلة الرد على "جرائمه" داخل المؤسسات العامة والخاصة.

شدد على أن الهجمات الأخيرة ضد القوات الأمريكية ليست الرد الأخير بل بداية مرحلة جديدة، مع نفي العمل لصالح أي جهة أخرى واعتبار عمليات المقاومة التزاما شرعيا ووطنيا.

هاجم البيان العملاء داخل جهاز المخابرات العراقي والمتعاونين مع الأمريكيين والإماراتيين، محذرا من استغلال دماء المقاتلين أو تهديد عناصر الحشد الشعبي.

وأكد أن سلاح المقاومة هو سلاح الشعب وشرف الأمة ولن يسمح للمناهضين بالتشكيك فيه أو المطالبة بنزعه.

مددت كتائب حزب الله العراقية، في البيان الصادر ليل الأحد/ الاثنين، المهلة التي أعلنتها سابقاً لوقف استهداف السفارة الأمريكية في بغداد، مضيفة خمسة أيام جديدة إلى المهلة الأصلية.

يأتي البيان بعد سلسلة هجمات استهدفت السفارة خلال اليومين الماضيين، شملت إطلاق صواريخ واستخدام طائرات مسيّرة.

من جانبها، أدانت الحكومة العراقية هذه الاعتداءات، ووصفت استهداف البعثات الدبلوماسية بأنه "عمل إرهابي" يمسّ سيادة البلاد ويهدد مصالحها، وفقا لروسيا اليوم.

