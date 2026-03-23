لا تمزح معي أنا وحدي من أتخفى من الرادار.. صاروخ الحرس الثوري يسخر من إف-35 الأمريكية

كتب : مصراوي

02:39 ص 23/03/2026
وكالات

نشرت وسائل إعلام إيرانية، فجر اليوم الاثنين، كتابة ساخرة على صاروخ تابع لسلاح الجو الفضائي في الحرس الثوري، موجه للطائرات الأمريكية الشبحية "إف-35".

كتب على صاروخ الحرس الثوري الإيراني: "إف-35 الشبح؟ لا تمزح معي أنا وحدي من أتخفى من الرادار:)".

تأتي هذه الرسالة بعد إعلان قيادة القوات المسلحة الإيرانية خلال الأيام الماضية إسقاط مقاتلة أمريكية من طراز إف-35، موضحة أنه تم بواسطة نظام دفاع جوي جديد طوره خبراء إيرانيون شباب بعد "حرب الـ 12 يوما" في يونيو 2025.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم الاثنين، تنفيذ الموجة الخامسة والسبعين من عملية "الوعد الصادق 4"، مؤكدا استهدفنا مواقع الانتشار الجديدة للعسكريين وأماكن اختباء جنود الجيش الإسرائيلي.

وحذر الحرس الثوري الإيراني الجنود الصهاينة والأمريكيين بأنهم تحت مراقبة كاملة من قبل وحدات الاستخبارات العملياتية التابعة له، مؤكدا أن إخفاءهم في المدن، كما هو الحال في مدينة عراد، لن ينقذ أرواحهم نظرا لتفوق الحرس الثوري الاستخباراتي.

تأتي التطورات مع دخول الحرب يومها الـ24 وتصاعد مستوى المواجهة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، وانتقال الضربات إلى أهداف أكثر حساسية، بما في ذلك المنشآت والمراكز الحيوية، وفقا لروسيا اليوم.

