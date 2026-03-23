كوبا: الجيش يتحضر لهجوم عسكري أمريكي

كتب : مصراوي

01:25 ص 23/03/2026

علم كوبا

وكالات

قال مسؤول كوبي بارز، إن الجيش في بلاده يتخذ احتياطات، تحسبا لاحتمال هجوم عسكري أمريكي، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين.

وأوضح نائب وزير الخارجية الكوبي كارلوس فرنانديز، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي": "جيشنا مستعد دائما، وهو في الواقع يستعد هذه الأيام لاحتمال وقوع عدوان عسكري".

وأضاف أنه سيكون من السذاجة أن يتجاهل القادة الكوبيون احتمال نشوب صراع مع الولايات المتحدة، قائلا: "لكننا نأمل حقا ألا يحدث ذلك".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمح مؤخرا إلى احتمال السيطرة على كوبا، الجزيرة التي يحكمها نظام اشتراكي.

وردا على ذلك، قال فرنانديز: "بصراحة، لا نعلم عما يتحدثون، لكن يمكنني أن أقول هذا: كوبا دولة ذات سيادة"، وشدد على أن بلاده لن تقبل بأن تصبح دولة تابعة أو خاضعة.

وتشهد العلاقات بين واشنطن وهافانا توترا منذ الثورة الكوبية 1959 بقيادة الزعيم اليساري فيدل كاسترو، وتدهورت الأوضاع أكثر خلال الولاية الثانية لترامب.

كما فاقم الحظر النفطي الأمريكي الأزمة الاقتصادية والإنسانية في كوبا، إلى جانب سنوات من سوء الإدارة والفساد، وفقا لسكاي نيوز.

