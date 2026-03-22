الفرقة 36 في الميدان.. عمليات إسرائيلية تتوسع جنوبي لبنان

كتب : مصراوي

08:44 ص 22/03/2026

الجيش الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الفرقة 36 تواصل تنفيذ عملياتها البرية الموجهة نحو أهداف رئيسية في جنوب لبنان.

أوضح أن القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها الدقيقة في المنطقة، إذ نفّذ الجنود مداهمات استهدفت عدة مواقع عسكرية تابعة لحزب الله، عُثر خلالها على كميات كبيرة من الأسلحة.

وأضاف أن جنود الجيش الإسرائيلي تمكنوا، خلال هذه العمليات، من القضاء على أكثر من 10 عناصر من حزب الله، كانوا يشكّلون تهديدًا مباشرًا للقوات.

في السياق ذاته، أشار إلى أن قوات إضافية عثرت، أثناء عملياتها في جنوب لبنان، على مبنى كان يُستخدم كنقطة تجمع لعناصر حزب الله، حيث تم العثور على أسلحة متعددة، بينها صواريخ وأسلحة نارية ومخازن ذخيرة، قال إنها كانت تُستخدم للتقدم وتنفيذ هجمات ضد الجنود الإسرائيليين.

أكد الجيش الإسرائيلي، أنه يعمل بحزم ضد حزب الله، ردًا على ما وصفه بقراره المتعمد بمهاجمة إسرائيل نيابة عن إيران، وفقا لسكاي نيوز.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالموبايل.. خطوات شحن كارت عداد الكهرباء خلال إجازة عيد الفطر
أخبار مصر

بالموبايل.. خطوات شحن كارت عداد الكهرباء خلال إجازة عيد الفطر
كيف يؤثر تناول الحليب على صحة القلب والأوعية الدموية؟
نصائح طبية

كيف يؤثر تناول الحليب على صحة القلب والأوعية الدموية؟
خبير علاقات دولية: تحركات الرئيس تعكس دور مصر في دعم الاستقرار
شئون عربية و دولية

خبير علاقات دولية: تحركات الرئيس تعكس دور مصر في دعم الاستقرار

فلوس ومناصب.. أبراج تدخل نادي المليونيرات هذا العام
علاقات

فلوس ومناصب.. أبراج تدخل نادي المليونيرات هذا العام
الالتهاب السحائي يهدد بريطانيا.. ارتفاع الإصابات واصطفاف المئات للحصول
شئون عربية و دولية

الالتهاب السحائي يهدد بريطانيا.. ارتفاع الإصابات واصطفاف المئات للحصول

