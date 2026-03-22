أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستضرب وتدمر محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل خلال 48 ساعة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه حقق أهدافه في الحرب على إيران، مؤكدا تجاوزه الجدول الزمني لهذه الحرب بأسابيع.

وأضاف ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال": "لقد قضت الولايات المتحدة على إيران تماما".

وأضاف: "لقد حققت أهدافي في الحرب على إيران، وتجاوزت الجدول الزمني بأسابيع".

وتابع: "لقد رحل قادتهم، ودُمرت قواتهم البحرية والجوية، وليس لديهم أي دفاعات على الإطلاق، ومع ذلك يريدون عقد صفقة أنا لا أريد ذلك".