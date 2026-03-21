أبرزت صحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية الزيارة الأخوية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى كل من البحرين و السعودية، للتأكيد على تضامن مصر ودعمها الكامل لدول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، وتجديد موقف مصر الثابت في إدانة ورفض الاعتداءات الآثمة وغير المبررة على أراضي الدول الشقيقة.

تطورات الأوضاع الإقليمية

فتحت عنوان "سمو ولي العهد والرئيس المصري يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية"، أشارت وكالة أنباء السعودية (واس) إلى مباحثات السيد الرئيس السيسي مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حول تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها تداعيات التصعيد العسكري الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، وانعكاسه على أمن واستقرار المنطقة والعالم، وتنسيق الجهود المبذولة بشأنه.

هجمات إيران العدائية

ومن جانبها، وبعنوان "ولي العهد والرئيس المصري يؤكدان أن تكرار هجمات إيران العدائية تصعيد خطير"، أبرزت صحيفة الرياض السعودية تأكيد السيد الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان أن تكرار الهجمات الإيرانية العدائية على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستهداف المنشآت الحيوية والمدنية بها يشكل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

الاعتداءات الإيرانية

وبعنوان "السيسي في السعودية والبحرين لتأكيد التضامن وإدانة الاعتداءات الإيرانية"، نوهت صحيفة الشرق الأوسط السعودية بزيارة السيد الرئيس السيسي، إلى كل من السعودية والبحرين، في إطار جولة خليجية لتأكيد التضامن، وإدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، والدعوة لوقف تهديدات طهران بتعطيل الملاحة في مضيق هرمز.

مناقشة القضايا الإقليمية والدولية

كما أشارت صحيفة اليوم السعودية، تحت عنوان "ملك البحرين والرئيس المصري يبحثان القضايا الإقليمية والدولية"، إلى مباحثات السيد الرئيس السيسي مع ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التأكيد لأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

بدورها، أبرزت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، تحت عنوان "عاهل البحرين والرئيس المصري يبحثان التطورات الإقليمية وتداعياتها على استقرار المنطقة"، تأكيد السيد الرئيس السيسي والملك حمد بن عيسى أن الاعتداءات الإيرانية تمثل انتهاكا لسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية، وتشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، مشددين على الأهمية القصوى لوقف تهديدات إيران بتعطيل حرية الملاحة في مضيق هرمز، باعتباره ممرا دوليا هاما لنقل الطاقة والتجارة العالمية.

أشارت (قنا)، بعنوان " ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس المصري تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة"، إلى تجديد السيد الرئيس السيسي إدانة مصر للاعتداءات الإيرانية المتكررة على السعودية ودول المنطقة، ووقوف مصر وتضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديد لسيادتها وأمنها.

وبعنوان " ولي العهد السعودي والرئيس المصري يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية"، أبرزت وكالة أنباء الإمارات (وام) تأكيد السيد الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان أن تكرار الهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستهداف المنشآت الحيوية والمدنية يمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

حماية الممرات البحرية

بدورها، أشارت صحيفة "الإمارات اليوم"، تحت عنوان " ملك البحرين والسيسي: حماية الممرات البحرية مسؤولية دولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع في المنطقة والعالم"، إلى تقدير الملك حمد بن عيسى للسيد الرئيس السيسي على دعمه وتضامنه مع البحرين فيما اتخذته من إجراءات للدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وضمان سلامة شعبها.

تضامن مصر ووقوفها إلى جانب السعودية

من جهتها، أبرزت صحيفة البيان الإماراتية، تحت عنوان " ولي العهد السعودي والرئيس المصري يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية"، تجديد الرئيس السيسي إدانة مصر للاعتداءات الإيرانية المتكررة، وتأكيده على تضامن مصر ووقوفها إلى جانب السعودية ضد أي تهديد يمس سيادتها وأمنها.

وبعنوان "جلالة الملك المعظم يعقد اجتماعًا مع فخامة الرئيس المصري"، أبرزت وكالة أنباء البحرين (بنا) تأكيد الملك حمد أن مصر تمثل سندًا أساسيًا في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتقديره العالي لمواقف الدعم المستمرة من مصر في مواجهة التحديات التي تواجهها البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خاصةً في ظل العدوان الإيراني المتواصل، مشيدًا بالدور المصري الفاعل في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما أشارت (بنا)، تحت عنوان "ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس المصري تطورات الأوضاع الإقليمية"، إلى تجديد السيد الرئيس السيسي إدانة مصر للاعتداءات الإيرانية الآثمة المتكررة على المملكة ودول المنطقة، ووقوف مصر وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لسيادتها وأمنها.

السيسي يؤكد دعمه وتضامنه مع البحرين

وأبرزت صحيفة الأيام البحرينية، تحت عنوان "جلالة الملك المعظم يعقد اجتماعًا مع الرئيس المصري ويؤكدان رفض الاعتداءات الإيرانية السافرة على المنطقة"، تأكيد الملك حمد على شكره وتقديره للرئيس السيسي على دعمه وتضامنه مع البحرين فيما اتخذته من إجراءات للدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وضمان سلامة شعبها.

وأشارت صحيفة "الراي" الكويتية، تحت عنوان " ولي العهد السعودي والرئيس المصري يؤكدان في جدة أن تكرار الهجمات الإيرانية تصعيد خطير"، إلى مباحثات السيد الرئيس السيسي مع الأمير محمد بن سلمان حول تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها تداعيات التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وانعكاسه على أمن واستقرار المنطقة والعالم، وتنسيق الجهود المبذولة بشأنه.

بدورها، أبرزت صحيفة القبس الكويتية، بعنوان "الأمير محمد بن سلمان والرئيس السيسي: تكرار هجمات إيران العدائية تصعيد خطير"، تجديد الرئيس السيسي إدانة مصر للاعتداءات الإيرانية الآثمة المتكررة على المملكة ودول المنطقة، ووقوف مصر وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لسيادتها وأمنها.

من جهتها، وبعنوان "ملك البحرين والرئيس المصري يطالبان بالوقف الفوري للهجمات الإيرانية وتهديداتها بتعطيل حرية الملاحة في مضيق هرمز"، نوهت صحيفة "الأنباء" الكويتية بتأكيد الملك حمد بن عيسى أن مصر تمثل سندًا أساسيًا في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتقديره العالي لمواقف الدعم المستمرة من مصر في مواجهة التحديات التي تواجهها البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خاصةً في ظل العدوان الإيراني المتواصل، مشيدًا بالدور المصري الفاعل في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي.

مصر قلب العالم العربي

بدورها، أشارت وكالة "سبوتنيك" الروسية، تحت عنوان " ولي العهد السعودي: مصر قلب العالم العربي والمملكة لن تنسى موقفها في الأزمة"، إلى إعراب الأمير محمد بن سلمان عن تقديره البالغ لموقف مصر الداعم والمتضامن مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وتأكيده أن موقف مصر في الأزمة الراهنة يأتي في إطار الدور التاريخي لمصر كونها قلب العالم العربي، وأن المملكة لن تنساه.