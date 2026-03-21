أعلن الحرس الثوري الإيراني أن إيران حققت تفوقا صاروخيا في سماء الأراضي المحتلة، مؤكداً أن سماء جنوب إسرائيل ستبقى مضاءة لساعات طويلة هذه الليلة.

وقال قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني، في تصريحات إعلامية اليوم السبت، "إنه ابتداء من الآن نعلن التفوق الصاروخي لإيران في سماء الأراضي المحتلة".

وأكد قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري، أن سماء جنوب إسرائيل ستبقى مضاءة لساعات طويلة هذه الليلة، مشيرًا إلى أن أنظمة إطلاق الصواريخ الجديدة ستدهش الأمريكيين الإسرائيليين.

إيران ترفع مستوى الاستهداف

وفي السياق ذاته، أكد مصدر عسكري إيراني لوكالة تسنيم الإيرانية ، أن إيران رفعت مستوى الاستهداف مؤخرا وترد على كل خطأ للعدو بعمليات مفاجئة.

إيران تستهدف منطقة ديمونة في إسرائيل

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التلفزيون الإيراني، أن إيران استهدفت منطقة ديمونة في إسرائيل، ردا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على منشأة نطنز النووية صباح اليوم السبت.