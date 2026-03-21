إيران: سماء جنوب إسرائيل ستبقى مضاءة لساعات طويلة هذه الليلة

كتب : وكالات

08:33 م 21/03/2026

صواريخ إسرائيل

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن إيران حققت تفوقا صاروخيا في سماء الأراضي المحتلة، مؤكداً أن سماء جنوب إسرائيل ستبقى مضاءة لساعات طويلة هذه الليلة.
وقال قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني، في تصريحات إعلامية اليوم السبت، "إنه ابتداء من الآن نعلن التفوق الصاروخي لإيران في سماء الأراضي المحتلة".
وأكد قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري، أن سماء جنوب إسرائيل ستبقى مضاءة لساعات طويلة هذه الليلة، مشيرًا إلى أن أنظمة إطلاق الصواريخ الجديدة ستدهش الأمريكيين الإسرائيليين.

إيران ترفع مستوى الاستهداف

وفي السياق ذاته، أكد مصدر عسكري إيراني لوكالة تسنيم الإيرانية ، أن إيران رفعت مستوى الاستهداف مؤخرا وترد على كل خطأ للعدو بعمليات مفاجئة.

إيران تستهدف منطقة ديمونة في إسرائيل

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التلفزيون الإيراني، أن إيران استهدفت منطقة ديمونة في إسرائيل، ردا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على منشأة نطنز النووية صباح اليوم السبت.

إيران وأمريكا إيران وإسرائيل صواريخ إيران الحرس الثوري الإيراني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خرافات حكمت العروش.. أغرب عادات الملوك عبر التاريخ
علاقات

خرافات حكمت العروش.. أغرب عادات الملوك عبر التاريخ
طرق الوقاية من ارتفاع الكوليسترول والضغط بعد تناول الملوحة
نصائح طبية

طرق الوقاية من ارتفاع الكوليسترول والضغط بعد تناول الملوحة
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بشكل مفاجئ بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بشكل مفاجئ بحلول التعاملات المسائية
جنا" ضحية قسوة الأب.. حليقة الرأس ونائمة في الشارع بالعاشر من رمضان
أخبار المحافظات

جنا" ضحية قسوة الأب.. حليقة الرأس ونائمة في الشارع بالعاشر من رمضان
17 صورة.. نجوم الفن يحتفلون بعيد الأم وينشرون صورا مع أمهاتهم
زووم

17 صورة.. نجوم الفن يحتفلون بعيد الأم وينشرون صورا مع أمهاتهم

إيران تستهدف ديمونة رداً على الهجوم على منشأة نطنز النووية.. فيديو
لحظة بلحظة.. لحظة بلحظة.. الأهلي 1 - 0 الترجي.. تريزيجيه يحرز الأول