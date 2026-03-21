إيران تطلق صواريخ لمدى غير مسبوق مع استهداف منشأتها النووية الرئيسية مجددا

08:21 م 21/03/2026

القاهرة (أ ب)
أدانت بريطانيا إيران لاستهدافها قاعدة بريطانية-أمريكية مشتركة في المحيط الهندي، كما تعرضت منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في إيران لضربة جديدة، مع دخول الحرب في الشرق الأوسط أسبوعها الرابع.

وأشار الهجوم الإيراني على قاعدة دييجو جارسيا الجوية — التي تبعد حوالي 2500 ميل (4000 كيلومتر) — إلى أن طهران تمتلك صواريخ يمكنها الوصول لمسافات أبعد مما أقرت به سابقا، أو أنها استخدمت برنامجها الفضائي لإطلاق صاروخ مرتجل.

وقال سكان إن العاصمة الإيرانية شهدت غارات جوية عنيفة خلال الليل وحتى الصباح، في وقت احتشد فيه آلاف المصلين في مسجد طهران الكبير لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الهجمات "ستزداد بشكل كبير" الأسبوع المقبل، وذلك بعد وقت قصير من سقوط شظايا صاروخ إيراني على روضة أطفال خالية بالقرب من تل أبيب، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وتشير هذه الهجمات والتهديدات بالمزيد إلى أن الحرب لا تظهر أي علامات على التراجع، في وقت بدأت فيه آثارها تمتد إلى ما وراء حدود الشرق الأوسط، مما تسبب في رفع أسعار الغذاء والوقود عالميا.

