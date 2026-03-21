ذكرت مصادر عدة أن فريق الأمن القومي التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يدرس من يمسك بزمام الأمور في العاصمة الإيرانية طهران بعد الاضطرابات الأخيرة، وسط تقارير استخباراتية متباينة حول حالة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي.

كشف مصدر أمريكي أن مجتبى خامنئي لا يزال على قيد الحياة، إلا أن مسؤولا إسرائيليا أضاف أنه لا يوجد دليل يربطه فعليًا بإصدار الأوامر داخل النظام، بحسب أكسيوس.

أشارت المصادر إلى أن المخابرات الأمريكية والإسرائيلية كانت تعتبر علي لاريجاني الزعيم الفعلي لإيران قبل اغتياله، وأن اغتياله أحدث فراغًا في السلطة، تولى الحرس الثوري الإيراني شغله مؤقتًا.

وأضافت: يتنقل كبار القادة الإيرانيون بين أماكن آمنة ويتجنبون استخدام وسائل التواصل الرقمية لتقليل مخاطر الاستهداف.

أكدت تقارير استخباراتية أمريكية أن النظام الإيراني يواجه أزمة قيادة حقيقية، خاصة بعد عدم ظهور مجتبى خامنئي في احتفالات عيد النوروز، وهو مؤشر خطير.

في السياق العسكري، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن دفاعاته الجوية استهدفت صباح اليوم مقاتلة تابعة للكيان الصهيوني من طراز إف 16، في مؤشر على استمرار التوتر العسكري في المنطقة وسط الغموض حول القيادة الفعلية للنظام الإيراني.