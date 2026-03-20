بحث وزيرا خارجية مصر وتركيا التطورات الإقليمية الراهنة، خلال اتصال هاتفي بينهما.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها الجمعة: "جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، في إطار التشاور والتنسيق الدوري بين القاهرة وأنقرة حول سبل دعم العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية، بما في ذلك التصعيد العسكري بالمنطقة والتطورات في السودان".

وتابعت وزارة الخارجية في بيانها: " تناول الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية، في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة".

وأضافت وزارة الخارجية أن: " وزير الخارجية ونظيره التركي تبادلا الرؤى حول التطورات في المنطقة وأهمية خفض التصعيد وتغليب المسار الدبلوماسي والحلول السياسية لاحتواء الموقف، وحذرا من التداعيات الكارثية والخطيرة لاستمرار دائرة العنف واتساع دائرة الصراع، بما يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين".

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في السودان، تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات في السودان، حيث أكدا ضرورة "عدم المساس بسيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية، وضرورة دعم مؤسساتها الوطنية وعدم مساواتها بأي ميليشيات. كما شددا على أهمية دفع جهود التهدئة وتهيئة المناخ لاستئناف المسار السياسي الشامل في السودان" حسب ما أعلنته الخارجية في بيانها.