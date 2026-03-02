وكالات

قال مكتب أبوظبي ‌الإعلامي، إن سلطات الإمارة تعاملت مع ⁠حريق اندلع بعد استهداف محطة خزانات وقود في مدينة مصفح بطائرة مسيرة.

وأضاف المكتب في بيان اليوم الإثنين، أن الجهات المختصة تعاملت في إمارة أبوظبي مع حريق نشب نتيجة استهداف بطائرة مسيرة لموقع محطة خزانات للوقود في مصفح.

وأكد مكتب أبوظبي ‌الإعلامي، أنه تم احتواء الوضع على الفور، دون أن يسفر عن أي إصابات أو تأثير على سير العمليات.

وأهابت الجهات المختصة في الإمارات المواطنين بعدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.