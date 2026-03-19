هبوط اضطراري لطائرة أمريكية F-35 بعد تعرضها لإطلاق فوق إيران

كتب : محمد أبو بكر

06:09 م 19/03/2026

كشف مسؤول أميركي مطلع بأن طائرة مقاتلة من طراز F-35 تابعة للقوات الأميركية أجرت هبوطًا اضطراريًا اليوم في أحد القواعد الجوية الإقليمية بالشرق الأوسط، بعد تعرضها لما يُعتقد أنه إطلاق نار من العدو أثناء مهمة قتالية فوق إيران.

وقال الكابتن تيم هوكينز، المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، في بيان رسمي: "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن طائرة F-35 نفذت هبوطًا اضطراريًا في قاعدة أميركية إقليمية بعد قيامها بمهمة قتالية فوق إيران".

وأضاف هوكينز: "هبطت الطائرة بأمان، ويُذكر أن حالة الطيار مستقرةK ,هذا الحادث قيد التحقيق حاليًا لمعرفة ملابساته وتحديد سبب الطوارئ أثناء الطيران".

