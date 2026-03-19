6 فرق إطفاء تكافح حريقي مصفاتي الأحمدي وعبدالله في الكويت

كتب : د ب أ

11:32 ص 19/03/2026

أعلن الإطفاء العام الكويتي اليوم الخميس أن ست فرق إطفاء تتعامل حالياً مع حريقي ميناءي مصفاتي الأحمدي وعبدالله اثر تعرضهما لاستهدافين بواسطة طائرة مسيرة .

وقال الإطفاء الكويتي، في بيان صحفي اليوم، إن الاستهدافين أديا إلى اندلاع حريق محدود في تلك الوحدات، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقاً.

وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية اليوم اندلاع حريقين في مصفاتين بتروليتين بعد تعرضهما لاعتداء بواسطة مسيرتين .

وقالت مؤسسة البترول، في بيان صحفي اليوم: "تعرض إحدى الوحدات التشغيلية في مصفاة ميناء عبدالله التابعة لشركة البترول الوطنية لاعتداء بواسطة طائرة مسيرة ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع".

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة العاملين وتأمين المنشأة.

وكانت مؤسسة البترول الكويتية أعلنت في وقت سابق تعرض إحدى الوحدات التشغيلية في مصفاة ميناء الأحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية لاعتداء بواسطة طائرة مسيرة ما أدى إلى اندلاع حريق محدود في تلك الوحدة.

وقالت المؤسسة إن "الاعتداء لم يسفر عن أي إصابات وتم التعامل مع الحريق وفق أعلى معايير السلامة المعتمدة".

وكان المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني العميد الدكتور جدعان فاضل أعلن أن "قوة الواجب" تمكنت فجر اليوم من إسقاط مسيّرة وأربع طائرات "درون" في مواقع المسؤولية التي تتولى تأمينها.

وأضاف المتحدث ، في بيان صحفي ، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة.

