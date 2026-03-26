

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا جديدًا على هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، واصفًا إياها بأنها "فاسدة"، ومتهمًا إياها بتحريف تصريحاته ووضع كلمات على لسانه.

وجاءت تصريحات ترامب خلال خطاب ألقاه في واشنطن أمام حفل لجمع التبرعات لصالح الجمهوريين، وذلك في ظل الاستعدادات لانتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.

وقال ترامب إن الهيئة نشرت عنه تصريحات "مروعة"، معتبرًا أنه يجب "تلقينها درسًا"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية.

وتزامن الهجوم مع إعلان تعيين مات بريتين مديرًا عامًا جديدًا لهيئة الإذاعة البريطانية، خلفًا للإدارة السابقة.

ومن المنتظر أن يواجه المدير الجديد عدة ملفات، أبرزها الدعوى القضائية التي رفعها ترامب على خلفية حلقة من برنامج "بانوراما" عُرضت في عام 2024.

وأثار البرنامج جدلًا واسعًا بعدما تضمن اتهامات بأن ترامب شجع أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول في عام 2021، عقب خسارته الانتخابات أمام جو بايدن.

وكانت هذه الأزمة قد أدت إلى استقالة المدير العام السابق للهيئة، تيم ديفي.