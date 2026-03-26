إعلان

ترامب يهاجم بي بي سي ويصفها بـ"الفاسدة"

كتب : د ب أ

10:03 ص 26/03/2026 تعديل في 10:08 ص

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا جديدًا على هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، واصفًا إياها بأنها "فاسدة"، ومتهمًا إياها بتحريف تصريحاته ووضع كلمات على لسانه.

وجاءت تصريحات ترامب خلال خطاب ألقاه في واشنطن أمام حفل لجمع التبرعات لصالح الجمهوريين، وذلك في ظل الاستعدادات لانتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.

وقال ترامب إن الهيئة نشرت عنه تصريحات "مروعة"، معتبرًا أنه يجب "تلقينها درسًا"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية.

وتزامن الهجوم مع إعلان تعيين مات بريتين مديرًا عامًا جديدًا لهيئة الإذاعة البريطانية، خلفًا للإدارة السابقة.

ومن المنتظر أن يواجه المدير الجديد عدة ملفات، أبرزها الدعوى القضائية التي رفعها ترامب على خلفية حلقة من برنامج "بانوراما" عُرضت في عام 2024.

وأثار البرنامج جدلًا واسعًا بعدما تضمن اتهامات بأن ترامب شجع أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول في عام 2021، عقب خسارته الانتخابات أمام جو بايدن.

وكانت هذه الأزمة قد أدت إلى استقالة المدير العام السابق للهيئة، تيم ديفي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زووم

إيساف يروي موقفًا لشاب أعاد له مبلغًا ماليًا حوله بالخطأ
علاقات

5 أبراج قد يواجهون تحديات خطيرة خلال الفترة المقبلة
زووم

داخل الجيم.. مي سليم تتألق بإطلالة رياضية أنيقة (صورة)
أخبار العقارات

وزيرة الإسكان تبحث طرح وحدات سكنية بالإيجار لتخفيف الأعباء عن المواطنين
نصائح طبية

مع تقلبات الطقس.. 5 نصائح طبية لحماية طفالك من العدوى الموسمية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

