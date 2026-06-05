واشنطن ترد على طهران: لم تتعرض سفننا لأي إطلاق نار في خليج عُمان

نفت القيادة المركزية الأمريكية صحة ما أعلنته البحرية الإيرانية بشأن تنفيذ عمليات إطلاق تحذيرية قرب مدمرتين أمريكيتين في خليج عُمان، مؤكدة أن سفن البحرية الأمريكية لم تتعرض لأي هجوم أو إطلاق نار من الجانب الإيراني.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور نشرته الجمعة على منصة إكس إن القوات الإيرانية لم تستهدف سفن البحرية الأمريكية ولم تطلق النار عليها.

وأضافت أن أي خطوة من هذا النوع كانت ستُعد انتهاكاً واضحاً لوقف إطلاق النار، مشددة على أن القوات الأمريكية تواصل العمل بحرية في المياه الإقليمية مع استمرار فرض الحصار على إيران بشكل كامل.

🚫 CLAIM: Iran claims it fired warning shots at U.S. warships in the Gulf of Oman, forcing American vessels to “retreat” toward the Indian Ocean. FALSE.



✅TRUTH: Iranian forces did NOT attack or fire at U.S. Navy warships. Doing so would be a gross violation of the ceasefire.… pic.twitter.com/PdfC1EMZTP — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 5, 2026

طهران تتحدث عن عملية تحذيرية

وكانت البحرية الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق الجمعة أنها نفذت عمليات إطلاق تحذيرية باستخدام صواريخ وطائرة هجومية جديدة بدون طيار ضد سفينتين أمريكيتين.

وذكرت أن السفينتين غادرتا بعد ذلك خليج عُمان واتجهتا نحو المحيط الهندي، دون أن تحدد توقيت وقوع الحوادث التي تحدثت عنها.

كما أشارت البحرية الإيرانية إلى أن ابتعاد السفن الأمريكية إلى ما بعد مدى الصواريخ المستخدمة لا يمنع اللجوء إلى صواريخ ذات مدى أطول إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وأكد التقرير أن للبحرية الأمريكية وجوداً واسعاً في خليج عُمان ضمن عملية تهدف إلى منع السفن من استخدام الموانئ الإيرانية.