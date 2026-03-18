مصر تدين الاعتداءات الآثمة على السعودية والإمارات وقطر ودول الخليج الشقيقة

كتب : وكالات

09:44 م 18/03/2026

وزارة الخارجية المصرية

أدانت جمهورية مصر العربية بشكل كامل وبأشد العبارات استهداف مدينة الرياض بصواريخ باليستية وتجدد وقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة هذه الاعتداءات المستهجنة وغير المبررة التي تطال أمن واستقرار المملكة والذي يرتبط بشكل مباشر بأمن واستقرار مصر والعالم العربي.

وفي بيان لوزارة الخارجية المصرية مساء اليوم الأربعاء، أدانت مصر أيضا بأشد العبارات الاستهداف المتواصل من إيران للإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتجدد تضامنها الكامل معها.

مصر تدين استهداف المنشآت النفطية أو الغاز في دول الخليج

وأكدت مصر إدانتها القاطعة لاى تهديدات او محاولات لاستهداف المنشآت النفطية أو الغاز في دول الخليج العربي الشقيقة، بما في ذلك منشآت الغاز الطبيعي المسال في راس لفان بقطر، مؤكدة وقوفها الكامل الى جانب قطر الشقيقة في مواجهة أي اعتداءات آثمة.

كما تدين مصر كافة الاستهدافات للمنشأت المدنية والبنية التحتية ومنشآت الطاقة في إطار التصعيد العسكري الخطير الحالي، بما في ذلك استهداف حفل بارس الجنوبي في إيران والذي يمثل امتدادا لحقل غاز الشمال في دولة قطر الشقيقة، باعتبار أن ذلك يمثل انتهاكا صريحا وفاضحا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية.

مصر تعرب عن قلقها البالغ من استهداف منشآت الطاقة

وأعربت مصر عن قلقها البالغ من استهداف منشآت الطاقة باعتباره يمثل تصعيداً خطيراً غير مبرر، ولما له من تأثير مباشر على أمن الطاقة العالمي ومن ثم انعكاسات بالغة السلبية على الاقتصاد الدولي ومصالح الشعوب ورفاهيتها، وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

مصر تحذر من مخاطر استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية

وحذرت مصر مما يترتب على هذه الاستهدافات المستهجنة من آثار بيئية خطيرة، فضلاً عن المخاطر التي تطال المدنيين والمنشآت الحيوية، سواء المدنية أو الصناعية.

وجددت مصر مطالبتها بأهمية تحكيم العقل والحوار وتكثيف الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد العسكري الخطير الراهن وإنهاء الحرب بما يدعم ركائز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

