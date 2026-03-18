السعودية ودول عربية وإسلامية تترقب هلال عيد الفطر وسط تأكيدات فلكية باستحالة رؤيته

كتب : وكالات

05:09 م 18/03/2026

علم المملكة العربية السعودية

تترقب السعودية وعدد من الدول العربية والإسلامية، اليوم الأربعاء، تحرّي هلال شهر شوال لعام 2026، تمهيدًا للإعلان عن أول أيام عيد الفطر، وسط تأكيدات فلكية باستحالة رؤية الهلال هذا المساء.

وفي السعودية، دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في مختلف مناطق المملكة إلى تحرّي رؤية هلال شوال مساء الأربعاء 29 رمضان، لتحديد ما إذا كان عيد الفطر سيوافق الخميس أم الجمعة.

وفي السياق نفسه، استكملت أمانة منطقة الرياض استعداداتها لعمليات الرصد، بعد تجهيز مراصد تحرّي الأهلة في تمير وشقراء والحريق، استعدادًا لمتابعة الهلال مساء اليوم.

من جهته، أوضح مركز الفلك الدولي، ومقره الإمارات، أن الدول التي ستتحرّى الهلال اليوم الأربعاء 18 مارس، لن تتمكن من رؤيته، بسبب غروب القمر قبل الشمس وحدوث الاقتران بعد غروبها، ما يعني فلكيًا أن هذه الدول ستُكمل شهر رمضان ثلاثين يومًا، ليكون عيد الفطر يوم الجمعة 20 مارس.

وأشار المركز، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى أن الأربعاء 18 مارس 2026 يوافق 29 رمضان في بعض الدول، ومنها السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت واليمن وفلسطين ولبنان والسودان وأجزاء من العراق، مؤكدًا أن رؤية الهلال مساء هذا اليوم "مستحيلة في جميع دول العالم" بسبب غروب القمر قبل الشمس.

وأضاف المركز أن الخميس 19 مارس يوافق 29 رمضان في عدد من الدول الأخرى، التي ستتحرّى الهلال بعد غروب الشمس في ذلك اليوم، على أن يُحدد موعد عيد الفطر فيها يوم الجمعة أو السبت، بحسب نتائج الرصد الشرعي.

ومن بين هذه الدول: تركيا، وإندونيسيا، وماليزيا، وبروناي، وسنغافورة، والهند، وبنغلادش، وباكستان، وإيران، وأجزاء من العراق، وسلطنة عُمان، والأردن، وسوريا، ومصر، وليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا.

ولفت المركز إلى أن رؤية الهلال مساء الخميس ستكون غير ممكنة في شرق العالم الإسلامي، بينما ستكون صعبة في مناطقه الوسطى.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك بجميع المحافظات
أخبار وتقارير

مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك بجميع المحافظات
فقرة الأسئلة الصعبة.. د. مصطفى الفقي يختار عمر سليمان ولا صفوت الشريف؟
مصراوى TV

فقرة الأسئلة الصعبة.. د. مصطفى الفقي يختار عمر سليمان ولا صفوت الشريف؟
وأد الفتنة والتصدي لمحاولات الوقيعة بين مصر والدول العربية.. بيان موحد
أخبار مصر

وأد الفتنة والتصدي لمحاولات الوقيعة بين مصر والدول العربية.. بيان موحد
كيف منحت روسيا إيران عينًا في السماء؟ ولماذا تحرص على دعمها بالحرب؟
شئون عربية و دولية

كيف منحت روسيا إيران عينًا في السماء؟ ولماذا تحرص على دعمها بالحرب؟
بعد استهدافها.. مخاوف من تسرب إشعاعي في محطة بوشهر النووية
شئون عربية و دولية

بعد استهدافها.. مخاوف من تسرب إشعاعي في محطة بوشهر النووية

الجمعة والسبت.. تحديد عيد الفطر رسميًا في دولتين