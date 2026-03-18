تترقب السعودية وعدد من الدول العربية والإسلامية، اليوم الأربعاء، تحرّي هلال شهر شوال لعام 2026، تمهيدًا للإعلان عن أول أيام عيد الفطر، وسط تأكيدات فلكية باستحالة رؤية الهلال هذا المساء.

وفي السعودية، دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في مختلف مناطق المملكة إلى تحرّي رؤية هلال شوال مساء الأربعاء 29 رمضان، لتحديد ما إذا كان عيد الفطر سيوافق الخميس أم الجمعة.

وفي السياق نفسه، استكملت أمانة منطقة الرياض استعداداتها لعمليات الرصد، بعد تجهيز مراصد تحرّي الأهلة في تمير وشقراء والحريق، استعدادًا لمتابعة الهلال مساء اليوم.

من جهته، أوضح مركز الفلك الدولي، ومقره الإمارات، أن الدول التي ستتحرّى الهلال اليوم الأربعاء 18 مارس، لن تتمكن من رؤيته، بسبب غروب القمر قبل الشمس وحدوث الاقتران بعد غروبها، ما يعني فلكيًا أن هذه الدول ستُكمل شهر رمضان ثلاثين يومًا، ليكون عيد الفطر يوم الجمعة 20 مارس.

وأشار المركز، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى أن الأربعاء 18 مارس 2026 يوافق 29 رمضان في بعض الدول، ومنها السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت واليمن وفلسطين ولبنان والسودان وأجزاء من العراق، مؤكدًا أن رؤية الهلال مساء هذا اليوم "مستحيلة في جميع دول العالم" بسبب غروب القمر قبل الشمس.

وأضاف المركز أن الخميس 19 مارس يوافق 29 رمضان في عدد من الدول الأخرى، التي ستتحرّى الهلال بعد غروب الشمس في ذلك اليوم، على أن يُحدد موعد عيد الفطر فيها يوم الجمعة أو السبت، بحسب نتائج الرصد الشرعي.

ومن بين هذه الدول: تركيا، وإندونيسيا، وماليزيا، وبروناي، وسنغافورة، والهند، وبنغلادش، وباكستان، وإيران، وأجزاء من العراق، وسلطنة عُمان، والأردن، وسوريا، ومصر، وليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا.

ولفت المركز إلى أن رؤية الهلال مساء الخميس ستكون غير ممكنة في شرق العالم الإسلامي، بينما ستكون صعبة في مناطقه الوسطى.