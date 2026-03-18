طوكيو - (د ب أ)

ذكرت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي الأربعاء، أن بلادها "لا تخطط في هذه المرحلة" لإرسال قوات الدفاع الذاتي إلى مضيق هرمز، وهو ممر مائي رئيسي لنقل النفط، تم إغلاقه فعليا من قبل إيران.

اليابان عن إرسال قوات لمضيق هرمز: سندرس إجراءاتنا في إطار القانون

وقالت في اجتماع للجنة الميزانية بمجلس المستشارين، قبل اجتماعها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن غدا الخميس "سندرس الإجراءات الضرورية في إطار القانون"، حسب وكالة "جي.جي.برس" اليابانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضافت "إننا ندرس ما يمكننا فعله، بما في ذلك من منظور قانوني لضمان سلامة الملاحة البحرية في المضيق".

وردا على سؤال حول طلب ترامب الأخير من اليابان ودول أخرى إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز، قالت تاكايشي "سأبلغ ترامب بما يمكننا فعله وما لا يمكننا فعله بموجب القانون الياباني".

ترامب يدعو الحلفاء لإرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز

وقدم ترامب الطلب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت الماضي، لكنه قال في منشور أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى مساعدتهم في عملياتها العسكرية ضد إيران.