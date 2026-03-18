تُظهر صور التقطتها وكالات الأنباء دمارا لحق بالعاصمة الإسرائيلية تل أبيب فجر الأربعاء، إثر الهجمات الصاروخية الإيرانية التي أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل.

أضرار الهجمات الصاروخية الإيرانية في إسرائيل

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن مواقع متعددة في وسط البلاد تعرضت لضربات من الحطام المتساقط، بعد رصد موجة جديدة ضمن الهجمات الصاروخية الإيرانية.

وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية فجر الأربعاء: "يتعامل ضباط من منطقة تل أبيب ومقاتلو شرطة الحدود وفرق إبطال المتفجرات حاليا مع عدة مواقع سقطت فيها قطع من الأسلحة داخل المنطقة".

وأظهر مقطع فيديو صادر عن خدمات الطوارئ وجود حطام في شارع سكني ومركبة مشتعلة، وقالت الشرطة إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في هذا الموقع، مضيفة أن الضباط يعملون على عزل مواقع الاصطدام.

وقُتل شخصان في وسط إسرائيل في وقت سابق من صباح الأربعاء، إثر هجوم آخر ضمن الهجمات الصاروخية الإيرانية.

صواريخ خرمشهر-4 ضمن الهجمات الإيرانية الليلية

وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية على تطبيق تيليجرام ما وصفته بأنه صواريخ أُطلقت على تل أبيب في إسرائيل ردا على مقتل رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني.

وقال للحرس الثوري الإسلامي إن صواريخ "خرمشهر-4" كانت من بين الصواريخ التي استخدمت في الهجمات الصاروخية المكثفة ضد إسرائيل.

وأفادت شبكة "سي إن إن" في وقت سابق، بأن صاروخا كبيرا يحمل العديد من الذخائر الفرعية قد سقط على المدينة، وأن إيران استخدمت صواريخ خرمشهر بهذه القدرات خلال الهجمات الصاروخية الإيرانية.

