مصر تدين استهداف الكويت والبحرين وتؤكد دعمهما الكامل

أدانت مصر الهجوم الذي استهدف الكويت والبحرين، واعتبرته تصعيداً خطيراً من شأنه تهديد أمن واستقرار منطقة الخليج العربي والمنطقة بأكملها، مؤكدة وقوفها الكامل إلى جانب البلدين في مواجهة هذا التطور.

تضامن مصري مع الكويت والبحرين

وأكدت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، إدانتها الشديدة للهجوم الإيراني الذي استهدف دولة الكويت ومملكة البحرين، معتبرة أنه يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة البلدين.

وشددت القاهرة على دعمها الكامل للكويت والبحرين في مواجهة هذا الاعتداء، مؤكدة تضامنها الثابت مع الشعبين الكويتي والبحريني، ومساندتها لجميع الإجراءات والتدابير التي يتخذها البلدان للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وحماية أراضيهما ومنشآتهما الحيوية.

وجددت مصر تأكيدها أن أمن واستقرار دول الخليج العربي يمثلان ركناً أساسياً من أركان الأمن القومي العربي، مشددة على رفضها التام لأي ممارسات أو أعمال تنتهك سيادة الدول أو تمس أمنها وسلامة أراضيها.

وأكدت أن مثل هذه التصرفات من شأنها أن تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.