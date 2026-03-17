ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 886 قتيلاً و2141 جريحاً

كتب : مصراوي

12:50 ص 17/03/2026

سلاح الجو الإسرائيلي

بيروت ( د ب أ )

ارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الجاري حتى اليوم الإثنين، إلى 886 قتيلا ًو2141 جريحاً، فيما بلغ عدد النازحين المسجلين مليونا و49 ألفا و328 شخصا.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة حول تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان أن "العدد الإجمالي للشهداء بلغ 886، وعدد الجرحى 2141. وبلغ "عدد الشهداء اليوم الإثنين 36 وعدد الجرحى 36".

ارتفاع عدد ضحايا العاملين الصحيين

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد ضحايا العاملين الصحيين إلى 38 شهيداً وعدد الجرحى إلى 69.

وأعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء، في تقريرها اليومي، أن "إجمالي عدد النازحين المسجلين ذاتياً وصل إلى 1049328 والعدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء بلغ 132742 نازح.

غارات إسرائيلية مكثفة على لبنان

يذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي يشنّ منذ الثاني من مارس الحالي سلسلة غارات كثيفة استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت وعدد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان، وجبل لبنان وشماله، ولا تزال الغارات الإسرائيلية مستمرّة، بعد استهداف "حزب الله" لإسرائيل منتصف ليل الثاني من الشهر الجاري.

"المساندة مطلوبة".. رسالة خاصة من أحمد شوبير لجماهير الأهلي بعد الهزيمة
