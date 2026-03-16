الكويت تدين الهجمات الإيرانية المستمرة على الإمارات وسائر دول الخليج العربية

كتب : وكالات

08:44 م 16/03/2026

وزارة الخارجية الكويتية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية المستمرة على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وسائر دول الخليج العربية، والتي تسببت اليوم الاثنين في وفاة شخص وجرح آخرين إثر سقوط صاروخ على مركبة مدنية في منطقة الباهية في العاصمة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الخارجية الكويتية في بيان اليوم، إن الهجمات الإيرانية تعد انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية، وبما يمثل تصعيداً خطيرا من شأنه تهديد أمن المنطقة واستقرارها.

وجددت الوزارة رفض دولة الكويت لكافة الأعمال التي تستهدف أمن الدول الشقيقة والصديقة، مشددة على ضرورة وقف السياسات التي من شأنها توسيع دائرة التصعيد وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تعرب وزارة الخارجية عن تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

