"ليس دورنا".. ألمانيا ترد على طلب ترامب بتدخل الناتو لحل أزمة مضيق هرمز

كتب : وكالات

01:19 م 16/03/2026

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول

أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في بروكسل الإثنين، أن ألمانيا لا ترى دورا لحلف شمال الأطلسي في التعامل مع إغلاق مضيق هرمز.

وقال فاديفول قبيل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي "لا أرى أن حلف شمال الأطلسي اتخذ قرارا في هذا الاتجاه أو يمكن أن يتحمل مسؤولية مضيق هرمز. لو كان الأمر كذلك، لتناولت هيئات الحلف هذه المسألة على هذا الأساس".

وصعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغوط على الحلفاء الأوروبيين للمساعدة في حماية المضيق، محذرا من أن حلف شمال الأطلسي سيواجه مستقبلا "سيئا للغاية" إذا لم يهب أعضاؤه لتقديم العون لواشنطن.

إيران وأمريكا مضيق هرمز حلف الناتو ترامب هجمات على الخليج

