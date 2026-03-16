وصل متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى 3.70 دولار للجالون أمس وفقًا لجمعية AAA، بزيادة 24% منذ بدء الحرب في إيران في 28 فبراير.

وأقر وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت بتأثيرات الصراع على الاقتصاد، لكنه قال إن تحمل "الألم قصير المدى" أفضل من "وجود إيران مسلحة نوويًا".

لكن حتى لو انتهت الحرب اليوم، فقد يستغرق الأمر من 1 إلى 3 أشهر لإعادة تشغيل مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20% من النفط العالمي، بحسب همايون فلاكشاهي، كبير محللي أبحاث النفط في شركة Kpler والذي تحدث مع سي إن إن. وسيتطلب الأمر وقتًا لإخلاء مئات السفن التي تنتظر المرور الآمن، وإصلاح المنشآت النفطية المتضررة، وزيادة الإنتاج واستئناف حركة النفط.

وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن مدة الحرب هي العامل الحاسم: فكلما طالت الحرب، ارتفعت الأسعار.

تذاكر الطيران

وحسب سي إن إن، فإن هناك طرق أخرى قد تؤثر فيها الحرب على ميزانية المستهلكين: من بينها تذاكر الطيران، والتي مع ارتفاع أسعار النفط، سترتفع تكلفة وقود الطائرات أيضًا، ما يعني أن العملاء قد يواجهون أسعار تذاكر أعلى.

وقد أشار الرئيس التنفيذي لشركة United Airlines، سكوت كيربي، الأسبوع الماضي إلى أن تأثير ارتفاع تكاليف وقود الطائرات على التذاكر "سيبدأ على الأرجح بسرعة". ونصح خبراء السفر بحجز رحلاتهم في أقرب وقت ممكن، وتجنب حجز "الاقتصاد الأساسي" في أوقات عدم اليقين لأنه يحتوي على قيود أكبر فيما يتعلق بالإرجاع وإعادة الحجز.

البقالة

تعد متاجر البقالة – خاصة أقسام الفواكه والخضروات واللحوم ومنتجات الألبان – من أول الأماكن التي سيلاحظ فيها المستهلكون في أمريكا تأثير ارتفاع أسعار الوقود. فمع ارتفاع أسعار النفط، زادت تكلفة نقل البضائع، ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع كلما طال أمد الحرب. وكلما كان المنتج أقل استقرارًا على الرفوف، قلّ ما يمكن للشركات تخزينه، وزادت هشاشته لتغيّر الأسعار.

الإسكان

كانت معدلات الرهن العقاري قد انخفضت تدريجيًا خلال الأشهر التسعة الماضية، بدعم كبير من ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة قامت بها البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي العام الماضي. لكن المستثمرين يطالبون الآن بعوائد أعلى على سندات الخزانة بسبب مخاوف من الأضرار الاقتصادية نتيجة الحرب.

وترتبط معدلات الرهن العقاري ارتباطًا وثيقًا بعائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وقد ارتفعت مرة أخرى قبل أسبوعين لتعود فوق 6%.