إعلان

بعد اندلاع حريق نتيجة هجوم مسيرة.. استئناف الرحلات تدريجيًا في مطار دبي

كتب : وكالات

12:55 م 16/03/2026

مطار دبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استأنف مطار دبي الدولي اليوم "رحلات محدودة" بعد أن هاجمت طائرة مسيرة مستودع وقود في منطقة المطار، ما تسبب في اندلاع حريق.

وقالت شركة الإمارات إنها تتوقع تشغيل "جدول محدود" بدءًا من اليوم. ومع ذلك، أشارت الشركة في منشور على موقع إكس، إلى أن بعض الرحلات المقررة اليوم قد تم إلغاؤها.

جاء ذلك بعد أن أعلن مكتب دبي الإعلامي عن حدوث "حادث طائرة مسيرة" في منطقة مطار دبي الدولي، وقال إنه "أثر على أحد خزانات الوقود".

وأظهرت الصور المتعلقة بالحادث انفجارًا للهب وارتفاع عمود كبير من الدخان من منطقة المطار. وأضاف المكتب الإعلامي في منشور على موقع إكس أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات جراء الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مطار دبي طيران الإمارات إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات على الخليج

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بالأسماء.. نتائج الموسم الأول من برنامج دولة التلاوة
وزير المالية: صرفنا 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية فى فبراير 2026