استأنف مطار دبي الدولي اليوم "رحلات محدودة" بعد أن هاجمت طائرة مسيرة مستودع وقود في منطقة المطار، ما تسبب في اندلاع حريق.

وقالت شركة الإمارات إنها تتوقع تشغيل "جدول محدود" بدءًا من اليوم. ومع ذلك، أشارت الشركة في منشور على موقع إكس، إلى أن بعض الرحلات المقررة اليوم قد تم إلغاؤها.

جاء ذلك بعد أن أعلن مكتب دبي الإعلامي عن حدوث "حادث طائرة مسيرة" في منطقة مطار دبي الدولي، وقال إنه "أثر على أحد خزانات الوقود".

وأظهرت الصور المتعلقة بالحادث انفجارًا للهب وارتفاع عمود كبير من الدخان من منطقة المطار. وأضاف المكتب الإعلامي في منشور على موقع إكس أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات جراء الحادث.