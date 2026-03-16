قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن والبيض شهدت ارتفاعا في الأسواق، منذ بداية الأسبوع الجاري وتزامنا مع اقتراب إجازة عيد الفطر.

زيادة الطلب ترفع أسعار الدواجن

وأضاف السيد، أن سعر كيلو الدواجن ارتفع في المزرعة إلى 105 جنيهات مقابل 103 جنيهات قبل الزيادة لتباع في الأسواق بين 125 و130جنيها.

وأرجع السيد ارتفاع الدواجن، إلى زيادة الطلب على شراءها، حيث تبدأ ربات البيوت في تخزين احتياجاتها خلال فترة العيد حيث تستمر إجازة محلات الطيور حوالي أسبوع.

ارتفاع أسعار البيض

وأشار السيد، إلى ارتفاع أسعار البيض، لتسجيل كرتونة البيض في المزرعة نحو 125 جنيها لتباع في الأسواق بنحو 140 جنيها.

وأرجع السيد ارتفاع أسعار البيض، إلى زيادة الإقبال عليه بسبب حلويات العيد "البسكويت والبيتي فور".

وتوقع السيد، أن تعود الأسعار للانخفاض بعد إجازة عيد الفطر

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن.