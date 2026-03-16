إيران تسخر من ترامب لطلبه مساعدة دول أخرى لفتح مضيق هرمز

كتب : محمد جعفر

02:23 م 16/03/2026

عباس عراقجي

انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة لطلبها من الحلفاء المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز بينما تطالب إيران بالاستسلام.

وقال عراقجي وفق ما نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "شنوا هجمات واسعة النطاق وكرروا مجدداً مطالبتهم بالاستسلام غير المشروط، واليوم، بعد مرور حوالي 15 يوماً على بدء الحرب، يتوجهون إلى دول أخرى طلباً للمساعدة في ضمان أمن مضيق هرمز وإبقائه مفتوحاً".

وأضاف: "من وجهة نظرنا، المضيق مفتوح؛ إنه مغلق فقط أمام أعدائنا وأولئك الذين شنوا عدواناً ظالماً على بلدنا".

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما تأثير تناول كعك العيد على ضغط الدم والقلب؟.. لن تتوقع
رمضان ستايل

ما تأثير تناول كعك العيد على ضغط الدم والقلب؟.. لن تتوقع

التموين: وقف البطاقات للمخالفين للبناء وسرقة الكهرباء
أخبار مصر

التموين: وقف البطاقات للمخالفين للبناء وسرقة الكهرباء
أنهت حياة رضيعتها في الدولاب.. جنايات دمنهور تحيل أوراق ربة منزل للمفتي
أخبار المحافظات

أنهت حياة رضيعتها في الدولاب.. جنايات دمنهور تحيل أوراق ربة منزل للمفتي

رسمياً.. طرح البرومو التشويقي لمسلسل "بين الشك واليقين" عن قصة حياة مصطفى
دراما و تليفزيون

رسمياً.. طرح البرومو التشويقي لمسلسل "بين الشك واليقين" عن قصة حياة مصطفى
سعر الدولار يعكس اتجاهه الصعودي وينخفض مقابل الجنيه.. فما الأسباب؟
أخبار البنوك

سعر الدولار يعكس اتجاهه الصعودي وينخفض مقابل الجنيه.. فما الأسباب؟

السيسي يطلق تطبيق وموقع إذاعة القرآن الكريم
بالأسماء.. نتائج الموسم الأول من برنامج دولة التلاوة
وزير المالية: صرفنا 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية فى فبراير 2026