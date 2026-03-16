انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة لطلبها من الحلفاء المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز بينما تطالب إيران بالاستسلام.

وقال عراقجي وفق ما نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "شنوا هجمات واسعة النطاق وكرروا مجدداً مطالبتهم بالاستسلام غير المشروط، واليوم، بعد مرور حوالي 15 يوماً على بدء الحرب، يتوجهون إلى دول أخرى طلباً للمساعدة في ضمان أمن مضيق هرمز وإبقائه مفتوحاً".

وأضاف: "من وجهة نظرنا، المضيق مفتوح؛ إنه مغلق فقط أمام أعدائنا وأولئك الذين شنوا عدواناً ظالماً على بلدنا".