اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لنشر معلومات مضللة، بهدف التشويش على ما وصفه بنجاح واشنطن خلال الحرب.

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية يوم الأحد، إن الذكاء الاصطناعي قد يتحول إلى أداة شديدة الخطورة إذا لم يتم التعامل معه بحذر شديد.

وجاءت هذه التصريحات بعد وقت قصير من منشور نشره ترامب عبر منصته Truth Social، اتهم فيه وسائل إعلام غربية بالتعاون مع إيران لنشر محتوى مضلل تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، وفق ما نقلته وكالة Reuters.

توتر مع وسائل الإعلام

تأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه العلاقة بين الإدارة الأمريكي وهيئات البث توترا متجددا، على خلفية انتقاد الرئيس لطبيعة التغطية الإعلامية للحرب التي تخوضها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

كان ترامب قد اعتاد في أكثر من مناسبة اتهام وسائل الإعلام بنشر أخبار غير دقيقة عندما تتناول قضايا ينتقدها فيها، كما دعا سابقاً إلى سحب تراخيص محطات يرى أنها لا تتعامل معه بإنصاف.

اتهامات باستخدام الذكاء الاصطناعي

وأشار ترامب إلى ثلاث وقائع قال إن إيران استخدمت فيها الذكاء الاصطناعي للتأثير على الرأي العام.

وذكر في منشوره أن طهران عرضت مقاطع لقوارب مسيرة انتحارية قال إنها غير موجودة في الواقع، كما اتهمها بإنتاج صور مزيفة توحي بتنفيذ هجوم ناجح على حاملة الطائرات الأمريكية USS Abraham Lincoln (CVN-72).

وأضاف أن بعض وسائل الإعلام التي تداولت هذه الروايات يجب أن تواجه اتهامات بالخيانة.

من جهتها، قالت وكالة Reuters إنها تحققت من صور التقطت في ميناء البصرة بالعراق تظهر قوارب إيرانية محملة بالمتفجرات وهي تهاجم ناقلتي وقود على ما يبدو، في حادث أسفر عن مقتل فرد واحد على الأقل من طاقم إحدى الناقلتين.

وفي المقابل، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الجيش الإيراني استهدف حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن"، إلا أن هذه الرواية لم تحظ بتغطية واسعة في وسائل الإعلام الغربية.

الجدل حول المظاهرات في إيران

أشار ترامب إلى صور تظهر حشودا قال إنها تضم نحو 250 ألف شخص خرجوا في مسيرة لدعم الزعيم الأعلى الجديد مجتبئ خامئني، مؤكدا أن هذه الصور "مصنوعة بالكامل بالذكاء الاصطناعي" وأن التجمع لم يحدث.