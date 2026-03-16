فاز أشرف سيد بالمركز الأول في الترتيل، في برنامج دولة التلاوة، وجائزة قدرها مليون جنيه مع تسجيل القرآن بصوته لقناة مصر قرآن كريم.

جاء ذلك خلال احتفال وزارة الأوقاف، بليلة القدر بحضور الرئيس السيسي، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

حضر الاحتفالية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، والعديد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة والسياسية والصحفية والإعلامية ورجال الدين.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاحتفالية، كلمة للأمة، تسبقها كلمتين للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

وكرم الرئيس السيسي، أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم من داخل مصر وخارجها، والتي عقدتها وزارة الأوقاف بدار مصر للقرآن الكريم، بالعاصمة الجديدة.

اقرأ أيضًا:

بروتوكول تعاون حكومي لتحسين خصائص الأسرة المصرية



