تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة أعمال هدم مبنى هندسة السكة الحديد التاريخي الكائن بميدان رمسيس، حيث قاربت الأعمال على الانتهاء بعد إزالة معظم أجزاء المبنى.

وانتهت فرق العمل من هدم الأدوار العلوية بالكامل، بينما لم يتبق سوى الدور الأرضي الذي تحول إلى أكوام من الأنقاض ومخلفات الهدم.

ويتبع هذا المبنى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بصفتها جهة الولاية عليه.

ويأتي هدم المبنى ضمن خطة تطوير شاملة لمنطقة ميدان رمسيس ومحيط محطة مصر للقطارات، بهدف إعادة تنظيم المنطقة وتحسين الحركة المرورية.

كما تندرج هذه الأعمال في إطار مشروع توسعة ميدان رمسيس وتطوير كوبري 6 أكتوبر لاستيعاب الكثافات المرورية المتزايدة في القاهرة.

وتشمل خطة تطوير المنطقة كذلك نقل جميع مواقف السيارات العشوائية في ميدان رمسيس ومحيطه إلى موقف رمسيس الجديد متعدد الطوابق والذي تم تشغيله بالفعل.

كما تشمل خطة تطوير المنطقة إعادة تأهيل كوبري الليمون التاريخي الرابط بين ميدان رمسيس وموقف أحمد حلمي.

