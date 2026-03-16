أفادت ثلاثة مصادر لرويترز أن مبعوثين من "مجلس ‌السلام" الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التقوا بممثلين عن حركة حماس في القاهرة، في محاولة للحفاظ على وقف إطلاق ⁠النار في غزة الذي يتعرض لضغوط كبيرة منذ بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف إيران.

والاجتماع الذي عقد مطلع الأسبوع هو أول لقاء بين حماس و"مجلس السلام" يُعلن عنه منذ بدء الحرب.

وعقب الاجتماع، أعلنت ‌إسرائيل ⁠أمس الأحد أنها ستعيد قريباً فتح معبر رفح بين غزة ومصر، المغلق منذ بدء حملة القصف على إيران.

وقال ⁠أحد المصادر لرويترز إنه يعتقد أن ما أعلنته إسرائيل كان نتيجة مباشرة للاجتماع بين ⁠حماس و"مجلس السلام".