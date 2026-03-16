إعلان

رويترز: لقاء بين حماس و"مجلس السلام" في القاهرة لبحث وقف إطلاق النار في غزة

كتب : وكالات

02:45 م 16/03/2026

حركة حماس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت ثلاثة مصادر لرويترز أن مبعوثين من "مجلس ‌السلام" الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التقوا بممثلين عن حركة حماس في القاهرة، في محاولة للحفاظ على وقف إطلاق ⁠النار في غزة الذي يتعرض لضغوط كبيرة منذ بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف إيران.

والاجتماع الذي عقد مطلع الأسبوع هو أول لقاء بين حماس و"مجلس السلام" يُعلن عنه منذ بدء الحرب.

وعقب الاجتماع، أعلنت ‌إسرائيل ⁠أمس الأحد أنها ستعيد قريباً فتح معبر رفح بين غزة ومصر، المغلق منذ بدء حملة القصف على إيران.

وقال ⁠أحد المصادر لرويترز إنه يعتقد أن ما أعلنته إسرائيل كان نتيجة مباشرة للاجتماع بين ⁠حماس و"مجلس السلام".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حركة حماس إيران مجلس السلام أمريكا وإيران الحرب على الخليج

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي يطلق تطبيق وموقع إذاعة القرآن الكريم
بالأسماء.. نتائج الموسم الأول من برنامج دولة التلاوة
وزير المالية: صرفنا 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية فى فبراير 2026