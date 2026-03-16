"وأنا أقولك ليه".. ترامب يحرج مراسلة بسبب سؤالها عن إرسال قوات برية لإيران

كتب : محمد جعفر

01:14 م 16/03/2026

دونالد ترامب

شهدت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على متن طائرته الرئاسية، مواجهة لافتة مع مراسلة صحفية حول احتمال نشر قوات برية في الشرق الأوسط.

وقالت المراسلة خلال مقابلة معه: " قلت الأسبوع الماضي إننا لسنا قريبين إطلاقاً من إرسال قوات برية إلى الشرق الأوسط"، في إشارة إلى تصريحات سابقة له.

وقاطعها ترامب قائلًا: "أنا لا أتحدث مع أشخاص مثلك عن هذا الأمر.. لماذا سأخبرك إذا كنت سأرسل أم لا؟ من سيجيب على سؤال كهذا؟".، ممتنعًا من الإفصاح عن تفاصيل خطط عسكرية محتملة في الوقت الحالي.

الولايات المتحدة تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، بأن الولايات المتحدة أرسلت مزيداً من قوات مشاة البحرية الأمريكية والسفن الحربية إلى الشرق الأوسط، بعد أسبوعين من انطلاق الحرب التي تشنها بالتعاون مع إسرائيل ضد إيران.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين قولهم إن حاملة الطائرات الأمريكية المتمركزة في اليابان، وعلى متنها قوات من المارينز، في طريقها إلى المنطقة.

وأوضحت الصحيفة أن نشر هذه الوحدة لا يعني بالضرورة استخدامها كقوة برية داخل إيران، لكنها تمنح القادة العسكريين قدرات برية وبرمائية وجوية يمكن الاستفادة منها إذا دعت الحاجة.

شهدت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على متن طائرته الرئاسية، مواجهة لافتة مع مراسلة صحفية حول احتمال نشر قوات برية في الشرق الأوسط. وقالت المراسلة خلال مقابلة معه: " قلت الأسبوع الماضي إننا لسنا قريبين إطلاقاً من إرسال قوات برية إلى الشرق الأوسط"، في إشارة إلى تصريحات سابقة له. وقاطعها ترامب قائلًا: "أنا لا أتحدث مع أشخاص مثلك عن هذا الأمر.. لماذا سأخبرك إذا كنت سأرسل أم لا؟ من سيجيب على سؤال كهذا؟".، ممتنعًا من الإفصاح عن تفاصيل خطط عسكرية محتملة في الوقت الحالي. الولايات المتحدة تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط أفادت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، بأن الولايات المتحدة أرسلت مزيداً من قوات مشاة البحرية الأمريكية والسفن الحربية إلى الشرق الأوسط، بعد أسبوعين من انطلاق الحرب التي تشنها بالتعاون مع إسرائيل ضد إيران. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين قولهم إن حاملة الطائرات الأمريكية المتمركزة في اليابان، وعلى متنها قوات من المارينز، في طريقها إلى المنطقة. وأوضحت الصحيفة أن نشر هذه الوحدة لا يعني بالضرورة استخدامها كقوة برية داخل إيران، لكنها تمنح القادة العسكريين قدرات برية وبرمائية وجوية يمكن الاستفادة منها إذا دعت الحاجة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرار قضائي بشأن طليق رحمة محسن في قضية الفيديوهات
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن طليق رحمة محسن في قضية الفيديوهات
ما تأثير شرب القهوة بعد السحور على الجسم؟
سفرة رمضان

ما تأثير شرب القهوة بعد السحور على الجسم؟
إدراج محمود عزت وعبد المنعم أبو الفتوح نهائيًا على قوائم الإرهابيين | مستند
حوادث وقضايا

إدراج محمود عزت وعبد المنعم أبو الفتوح نهائيًا على قوائم الإرهابيين | مستند
بالأسماء.. نتائج الموسم الأول من برنامج دولة التلاوة
أخبار وتقارير

بالأسماء.. نتائج الموسم الأول من برنامج دولة التلاوة
آيفون القابل للطي.. تسريبات تكشف الأسعار والمواصفات
أخبار و تقارير

آيفون القابل للطي.. تسريبات تكشف الأسعار والمواصفات

وزير المالية: صرفنا 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية فى فبراير 2026