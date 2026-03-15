أعلن الجيش الإيراني، أنه نفذ منذ فجر اليوم الأحد هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مراكز أمنية ومقار شرطة إسرائيلية.

وأضاف الجيش الإيراني في بيان، أن الهجمات جاءت انتقاما لاستهداف إسرائيل مواطنينا ومقار الشرطة الإيرانية.

وأوضح الجيش الإيراني، أن الهجمات استهدفت وحدة الشرطة الإسرائيلية لاهف 433 ومركز الاتصالات الفضائية جيلات ديفنس الإسرائيلي.

إيران تطلق الموجة الـ52 من عملية الوعد الصادق 4

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع عسكرية في إسرائيل وثلاث قواعد أمريكية في المنطقة، وذلك ضمن الموجة الـ52 من عملية الوعد الصادق 4 على الأهداف الأمريكية الإسرائيلية.