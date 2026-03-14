الكويت: إصابة 3 جنود في هجوم بمسيرة استهدف قاعدة جوية

كتب : محمود الطوخي

08:36 م 14/03/2026

أعلنت السلطات في الكويت والسعودية، التصدي لسلسلة هجمات طائرات مسيرة استهدفت مواقع عسكرية، مما أسفر عن إصابات بين صفوف الجيش الكويتي وتضرر قاعدة جوية.

صرح متحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية، بأن 3 من أفراد الجيش الكويتي تعرضوا لإصابات طفيفة، عندما ألحقت طائرتان مسيرتان بعض الأضرار بقاعدة أحمد الجابر الجوية في الكويت السبت.

وأشار البيان، إلى أن نظام الدفاع الجوي الكويتي نجح في اعتراض 3 طائرات مسيرة أخرى، بينما سقطت طائرتان مسيرتان خارج "منطقة التهديد"، ولم تشكلا أي خطر.

خسائر سابقة قبل هجمات المسيرات الحالية

وفي بداية الحرب، أسقطت نيران صديقة كويتية 3 مقاتلات أمريكية عن طريق الخطأ خلال هجوم إيراني، كما قُتل 6 جنود أمريكيين في غارة جوية نفذت عبر هجمات طائرات مسيرة استهدفت مركز قيادة في الكويت.

استمرار هجمات إيران بالمسيرات في المنطقة

وأعلنت القوات المسلحة الكويتية مساء السبت، أن صوت الانفجارات المسموع كان نتيجة لعمليات اعتراض جارية ضد هجمات بمسيرات، في حين قالت وزارة الدفاع السعودية إنها أسقطت 3 طائرات مسيرة فوق المنطقة الشرقية من المملكة.

