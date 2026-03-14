نتنياهو يطلب "مساعدة عاجلة" من زيلينسكي لمواجهة المسيّرات الإيرانية

كتب : مصطفى الشاعر

08:50 م 14/03/2026

كشفت مصادر صحفية عبرية، عن تحرك دبلوماسي وعسكري رفيع المستوى يقوده رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي طلب إجراء "اتصال عاجل" مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ويهدف هذا التواصل إلى تعزيز التعاون الميداني في مجال "اعتراض الطائرات المسيّرة" الإيرانية، مستفيدا من الخبرة الطويلة التي اكتسبتها أوكرانيا في مواجهة هذا النوع من السلاح فوق أراضيها، حسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم السبت.

أوكرانيا: "سندعم شركاءنا ولن ننسى دماء ركاب طائرتنا"

من جانبه، أكد السفير الأوكراني لدى إسرائيل "يفجيني كورنيتشوك" تقديم هذا الطلب، معربا عن أمله في إتمام المحادثة مطلع الأسبوع المقبل.

وصرح كورنيتشوك لوسائل الإعلام العبرية قائلا: "سندعم شركاءنا، وخاصة إسرائيل، في هذه العملية؛ فنحن لا ننسى أن إيران أسقطت طائرتنا المدنية عام 2020 دون تعويض أو اعتراف كامل، كما أنها زودت روسيا بتقنيات المسيّرات منذ بداية الحرب"، مشددا على أن التنسيق الاستخباراتي بين كييف وتل أبيب "لم يتوقف للحظة واحدة".

تكتيكات "رخيصة وفعالة" لمواجهة "شاهد 136"

تسعى إسرائيل للاستفادة من التكتيكات الأوكرانية المبتكرة التي لا تعتمد على الصواريخ الاعتراضية باهظة الثمن، بل تشمل استخدام "مسيّرات مضادة" وتقنيات "الحرب الإلكترونية" المتطورة.

ويأتي هذا بعد كشف زيلينسكي عن إرسال فرق خبراء ومسيّرات اعتراضية إلى "الأردن" في وقت سابق، للمساعدة في حماية القواعد الأمريكية هناك من الهجمات المسيّرة.

غضب إيراني واحتجاج روسي خلف الكواليس

على الجانب الآخر، لم يتأخر الرد الإيراني، حيث هدد "إبراهيم عزيزي"، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، باعتبار الأراضي الأوكرانية "هدفا مشروعا" إذا ثبت تورطها في دعم إسرائيل بمسيّرات اعتراضية.

وفي تطور ميداني لافت، كشفت التقارير أن روسيا قدمت احتجاجا شديد اللهجة لإسرائيل عقب غارات جوية استهدفت مواقع في إيران، قيل إنها كانت "قريبة جدا من مفاعل بوشهر النووي"، وتحديدا في مناطق يتواجد بها "خبراء روس"، مما يُنذر بتوتر خطير في العلاقات الروسية الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلمه مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

