هجوم بمسيرات يستهدف مطار الكويت الدولي

كتب : محمود الطوخي

09:59 م 14/03/2026

هجوم بمسيرات يستهدف مطار الكويت - صورة مولدة بالذك

قالت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن هيئة الطيران المدني الكويتية، إن هجوما بطائرات مسيرة استهدفت نظام الرادار في المطار ليلة السبت، مشيرة إلى أن الرحلات الجوية إلى هناك متوقفة منذ بداية الحرب.

إصابات إثر هجمات بطائرات مسيرة

وفي وقت سابق من اليوم، صرح متحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية بأن 3 من أفراد الجيش الكويتي تعرضوا لإصابات طفيفة، عندما ألحقت طائرتان مسيرتان بعض الأضرار بقاعدة أحمد الجابر الجوية في الكويت.

وأشار البيان، إلى أن نظام الدفاع الجوي الكويتي نجح في اعتراض 3 مسيرات أخرى، بينما سقطت طائرتان خارج منطقة التهديد كما وصفتها الوزارة، ولم تشكلا أي خطر.

خسائر سابقة قبل هجمات اليوم

وفي بداية الحرب، أسقطت نيران صديقة كويتية 3 مقاتلات أمريكية عن طريق الخطأ خلال هجوم إيراني، كما قتل 6 جنود أمريكيين في غارة جوية نفذت عبر هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مركز قيادة في الكويت.

اعتراض هجمات بطائرات مسيرة بالمنطقة

وأعلنت القوات المسلحة الكويتية مساء السبت، أن صوت الانفجارات المسموع كان نتيجة لعمليات اعتراض جارية ضد هجمات بطائرات مسيرة.

