إيران تحسم الجدل: المرشد الجديد "بخير" وسيظهر للجميع في القريب العاجل

كتب : مصطفى الشاعر

09:09 م 14/03/2026

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن المرشد الأعلى الجديد للبلاد، مجتبى خامنئي، يتمتع بصحة "جيدة" ويُزاول مهامه بشكل طبيعي، متعهدا بأن يظهر للعلن في وقت "قريب جدا"، حيث تأتي هذه التصريحات لتُبدد الشائعات التي طالت وضع القيادة الجديدة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

ظهور مرتقب للمرشد الجديد

وفي مقابلة مع قناة "MS Now"، قال عراقجي بلهجة واثقة: "سيرى الجميع قريبا أن القائد الجديد بخير، إنه يؤدي مهامه وسيبقى كذلك".

وتعد هذه التصريحات أول تأكيد رسمي رفيع المستوى حول الحالة البدنية والعملية للمرشد الجديد منذ توليه المنصب خلفا لوالده.

نظام طهران مؤسساتي متماسك

شدد الوزير الإيراني على أن قوة الدولة في طهران نابعة من مؤسساتها وليس من الأفراد، قائلا: "النظام السياسي الإيراني لا يعتمد على شخص أو مجموعة معينة، وهيكل الدولة يعمل بشكل جيد ومنتظم"، في إشارة إلى تماسك الأجهزة السياسية والعسكرية في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية.

تأتي تصريحات عباس عراقجي وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلمه مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

نطق الشهادة قبل رحيله.. "الشيخ عجمي" ترك محراب الصلاة ليعول والده فعاد
أخبار وتقارير

نطق الشهادة قبل رحيله.. "الشيخ عجمي" ترك محراب الصلاة ليعول والده فعاد
أبرزها ترشيد النفقات.. 5 أسباب وراء إنهاء محافظ بورسعيد التعاقد مع المستشارين
أخبار المحافظات

أبرزها ترشيد النفقات.. 5 أسباب وراء إنهاء محافظ بورسعيد التعاقد مع المستشارين
محمد الشناوي يتحدث عن مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا
رياضة محلية

محمد الشناوي يتحدث عن مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا
بـ21.5 جنيه.. التموين تضخ سيارات متنقلة لطرح الطماطم بأسعار مخفضة
أخبار مصر

بـ21.5 جنيه.. التموين تضخ سيارات متنقلة لطرح الطماطم بأسعار مخفضة

"الأحمر بالزي البديل".. تفاصيل الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والترجي
رياضة محلية

"الأحمر بالزي البديل".. تفاصيل الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والترجي

