إعلان

الإمارات: احتواء حريق في الفجيرة بعد اعتراض طائرة مسيّرة

كتب : وكالات

12:08 م 14/03/2026

طائرة مسيرة - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفاد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، في شمال غرب الإمارات، بأن الدفاع المدني المحلي يعمل على احتواء حريق في المنطقة.

وأوضحت السلطات أن الحريق نجم عن "سقوط حطام بعد نجاح الدفاعات الجوية في اعتراض طائرة مسيّرة".

وأضافت في منشور على فيسبوك: "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات".

يأتي هذا البيان بعد أن أفادت وكالة بلومبيرغ بتعليق بعض عمليات تحميل النفط في ميناء الفجيرة، الواقع قبالة مضيق هرمز، إثر هجوم بطائرة مسيّرة ونشوب حريق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرب على الخليج أمريكا وإيران الإمارات الحرب على إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

