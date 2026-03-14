أفاد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، في شمال غرب الإمارات، بأن الدفاع المدني المحلي يعمل على احتواء حريق في المنطقة.

وأوضحت السلطات أن الحريق نجم عن "سقوط حطام بعد نجاح الدفاعات الجوية في اعتراض طائرة مسيّرة".

وأضافت في منشور على فيسبوك: "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات".

يأتي هذا البيان بعد أن أفادت وكالة بلومبيرغ بتعليق بعض عمليات تحميل النفط في ميناء الفجيرة، الواقع قبالة مضيق هرمز، إثر هجوم بطائرة مسيّرة ونشوب حريق.