تستمر إيران في استهداف القواعد والمصالح الأمريكية في دول الخليج ردًا على هجمات أمريكا وإسرائيل عليها، حيث أفادت الإمارات والسعودية عن اعتراضات على أراضيهما في وقت مبكر من صباح يوم السبت، في حين دعت البحرين السكان إلى التوجه إلى أماكن آمنة مع استمرار الهجمات الإيرانية في المنطقة.

في الإمارات، قالت السلطات في دبي إن حطامًا من عملية اعتراض "ناجحة" أصاب مبنى في وسط المدينة. وأضاف مكتب دبي الإعلامي حوالي الساعة 7 صباحًا بالتوقيت المحلي: "لم تحدث أي حرائق ولم يُبلغ عن إصابات".

وفي السعودية، أفادت وزارة الدفاع بسلسلة من محاولات الهجوم الجوي منذ منتصف الليل، وتم اعتراض 19 طائرة مسيرة — من بينها 16 في المنطقة الشرقية — وصاروخ باليستي واحد أُطلق باتجاه منطقة الخرج الوسطى.

وفي قطر، أفادت وزارة الدفاع بأن القوات المسلحة اعترضت "هجومًا صاروخيًا" استهدف البلاد. وقال فريق شبكة CNN الأمريكية المتواجد في الدوحة إنهم سمعوا أصواتًا عالية نتيجة عملية الاعتراض. وأضافت وزارة الداخلية القطرية أنها تقوم بـ"إخلاء عدد من المناطق المحددة" كإجراء احترازي "لحماية السلامة العامة".

أما في البحرين، فقد دوت صفارات الإنذار في المملكة بعد الساعة 1 صباحًا بقليل بالتوقيت المحلي، وفقًا لوزارة الداخلية، التي دعت السكان إلى التوجه إلى أقرب مكان آمن.