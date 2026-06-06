المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يرد على عون باللهجة اللبنانية

جاء الرد الإيراني على تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون بشأن دور طهران في لبنان عبر رسالة نشرها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على حسابه بمنصة إكس مستخدماً اللهجة اللبنانية.

وكتب بقائي في منشوره: "بيبيع اللي واقف حدّو وبيشتري اللي واقف ضدّو، بيترك اللي ساندو وبيمشي ورا اللي خانقو".

وجاءت هذه التصريحات تعليقاً على المواقف التي أعلنها الرئيس اللبناني جوزيف عون بشأن المفاوضات الجارية.

تصريحات عون بشأن المفاوضات

وكان عون قد أكد أن المفاوضات كانت صعبة، مشيراً إلى نجاح المشاركين فيها في تحقيق اختراق كبير.

كما قال إن إيران تستخدم لبنان كورقة ضغط ضمن المفاوضات التي تجريها مع واشنطن.



