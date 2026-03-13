كشف نصر جاكسون صانع المحتوى المصري المقيم في أمريكا، عن تفاصيل لقائه مع عمدة نيويورك زهران ممداني، والذي أشاد خلاله بمائدة إفطار المطرية في مصر.

وقال "جاكسون"، في تصريحات لـ"مصراوي"، إنه تلقى دعوة لحضور اللقاء من فريق العمليات الإعلامية الخاص بالعمدة، ضمن مجموعة من صناع المحتوى والمؤثرين.

وأوضح جاكسون، أن المقابلات كانت مخصصة لثلاثة أشخاص فقط من المصريين المقيمين في الولايات المتحدة وتحديدا في نيويورك، مشيرا إلى أنه كان من بين المحظوظين الذين أتيحت لهم فرصة إجراء المقابلة، كما أنه كان العربي الوحيد الذي أجرى لقاء مع عمدة نيويورك.

وأضاف المؤثر المصري المقيم في الولايات المتحدة، أنه بمجرد علمه بإجراء المقابلة بدأ في إعداد مجموعة من الأسئلة التي تحمل رسائل مهمة، مؤكدًا أنه لا يفضل تقديم محتوى لمجرد الترفيه، بل يحرص على تقديم معلومات تفيد المتابعين، خاصة ما يتعلق بكيفية العيش والاستقرار والعمل والسكن في نيويورك.

وأشار جاكسون، إلى أنه أرسل عددا كبيرا من الأسئلة إلى فريق العمدة، حيث يتم اختيار عدد محدود منها للمقابلة، موضحا أنه فكر في استغلال الفرصة للحديث عن مصر أيضا، إلى جانب القضايا المتعلقة بالولايات المتحدة.

وأوضح جاكسون، أن فكرة عرض فيديو عن مائدة إفطار المطرية جاءت بعد تفكير في أفضل محتوى يمكن أن يقدمه ويعكس صورة إيجابية عن مصر، مشيرا إلى أن هذه المائدة تمثل حدثا اجتماعيا يخرج من قلب الشارع المصري ويمكن لأي شخص المشاركة فيه.

وأكد أن الفيديو الذي جمعه مع عمدة نيويورك، حقق انتشارا واسعا، حيث تجاوز عدد مشاهداته 60 مليون مشاهدة على منصة "إكس"، كما تناولته عدد من وسائل الإعلام الأمريكية مثل Fox News وABC News وCBS News.

وأضاف جاكسون، أن عمدة نيويورك أبدى انبهارًا كبيرًا بفيديو إفطار المطرية، عند مشاهدته لأول مرة، خاصة أنه سبق له زيارة مصر وأقام بها لفترة تقارب ستة أشهر للدراسة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2013.

وأشار جاكسون إلى أن رد فعل العمدة كان مليئا بالدهشة، حيث لم يصدق في البداية أن هذا الحدث حقيقي، ما دفعه إلى عرض مقاطع فيديو أخرى له من صناع محتوى مصريين لإثبات الأمر.

كما أكد أنه كان العربي الوحيد الذي أجرى مقابلة مع عمدة نيويورك خلال هذا اللقاء، لافتًا إلى وجود مقاطع أخرى من المقابلة تتضمن أسئلة عن مصر لم يتم نشرها بعد.

ولفت جاكسون إلى أن هذا اللقاء لم يكن الأول بينه وبين عمدة نيويورك، موضحًا أنهما التقيا من قبل، كما عرض عليه خلال اللقاء بعض الصور القديمة التي جمعتهما قبل فوزه في الانتخابات.

وأوضح جاكسون أن العمدة لم يكن يتذكر تلك الصور في البداية، لكنه أبدى اندهاشًا كبيرًا عند رؤيتها، وبدأ يسأل عن الأماكن التي التُقطت فيها، لافتًا إلى أن هناك مواقف لطيفة أخرى جرت خارج الكاميرا خلال اللقاء.